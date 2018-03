Tarantino quiere que Margot Robbie sea Sharon Tate en ‘Once Upon a Time in Hollywood’

La próxima película de Quentin Tarantino, que llevará por título ‘Once Upon a Time in Hollywood’, continúa cerrando su reparto. Y tras la confirmación de que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizarán la cinta, Margot Robbie es ahora la estrella que está a punto de unirse al proyecto para interpretar el papel de Sharon Tate.

Durante varias semanas los rumores apuntaban a que la protagonista de Yo, Tonya encarnaría a Sharon Tate. Y ahora, según informa Deadline, Robbie ya está en negociaciones para unirse a la novena cinta de Tarantino que tendrá como telón de fondo los famosos asesinatos instigados por Charles Manson.

Once Upon a Time in Hollywood será la novena película del director de Pulp Fiction, una cinta que estará ambientada en Los Ángeles en 1969, en el momento álgido del Hollywood hippie. En ella, Robbie encarnará a la famosa vecina de Rick Dalton, una antigua estrella de una serie de televisión del Oeste y personaje al que dará vida Dicaprio. Y en cuanto a Pitt, el actor interpretará a Cliff Booth, el doble de las escenas de acción de Rick.

Otros nombres como Al Pacino o Tom Cruise han sonado para interpretar roles principales en la película. Y si finalmente Tarantino consigue reunir a todos estos actores, la película contaría con un elenco histórico que rara vez se ha visto colaborando en la gran pantalla.

El estreno de Once Upon a Time in Hollywood está previsto para el 9 de agosto de 2019, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Tate.