Próximamente se darán a conocer a los grandes ganadores de la gala de los Óscar 2018. La ceremonia tomará como escenario el Teatro Dolby de Los Ángeles, y será presentada por Jimmy Kimmel. La publicación de la lista de nominados a los premios Óscar ha provocado que en cuestión de minutos, ya se empiecen hacer las primeras apuestas. Esto ha llevado a todo tipo de especulaciones, acerca de quién será el gran vencedor de la noche. Descubre a continuación cuáles son nuestras predicciones sobre los ganadores de los Óscar 2018.

Favoritas a mejor película

Muchos dicen que quién tiene un Óscar debajo del brazo es la cinta de Guillermo del Toro, ‘La forma del agua’, después de tener maravillosas críticas y ganar el premio Producers Guild. También se ha visto reforzada en los Globos de Oro, haciéndose con los principales galardones a los que optaba.

No obstante, algunos expertos señalan a otra candidata para coronarse como mejor película de esta edición: ‘Tres anuncios en las afueras’. Esta comedia que combina crimen y drama de Martin McDonagh, se encuentra nominada en siete categorías, convirtiéndose en una de las favoritas de última hora.

Favoritas a mejor dirección

Las galas pasadas nos hacen pensar que no tienen que coincidir los premios a mejor película y mejor dirección. Si retrocedemos en el tiempo, en los últimos cinco años, sólo una película ha logrado hacerse con los dos galardones. Fue ‘Birdman’, en 2015. En esta edición, la favorita en esta categoría, ‘Dunkerque‘, no figura como potencial ganadora a mejor película.

Esta película ambientada en la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en la segunda cinta más nominada de los Óscar 2018 y aparentemente tiene posibilidades para ganar una de las estatuillas. Sin embargo, algunos expertos apuntan que la única de las categorías principales que puede ganar es la de mejor dirección. Christopher Nolan, director de ‘Dunkerque’ a pesar de su larga y reputada carrera en Hollywood nunca ha recibido un Óscar. Tiene una oportunidad de oro para que la Academia reconozca su trabajo.

La única candidata que puede ser competencia a la cinta de Nolan en esta categoría es ‘La forma del agua‘, ya que su director, Guillermo del Toro, tampoco ha recibido nunca un Oscar a pesar de ser uno de los cineastas más aclamados por la crítica.

Favoritas a mejor actriz

En esta categoría hay grandes candidatas y la Academia va a tener muy complicado su elección. En esta edición se sitúan Frances McDormand, Saoirse Ronan y Sally Hawkins como opciones fuertes.

Frances McDormand se mete en la piel de Mildred Hayes, una madre coraje en ‘Tres anuncios a las afueras‘, para muchos es la opción más obvia para hacerse con el Oscar. Por otro lado, no se debe olvidar que en esta categoría también se encuentra nominada Meryl Streep por su trabajo en ‘Los papeles del pentágono’, de Steven Spielberg. La veterana de los Oscar no figura como favorita pero la Academia, ya ha demostrado su predilección por ella en muchas ocasiones.

Favoritos a mejor actor

Todo apunta a que la Academia reconocerá la trayectoria del veterano Gary Oldman otorgándole este premio, que sería el primer Oscar de su carrera. Muchos críticos coinciden en que el actor hace un trabajo impecable en ‘El instante más oscuro‘ al convertirse en el primer ministro británico, Winston Churchill.

Oldman tiene buenos rivales como Daniel Day-Lewis, siendo el actor con más premios Oscar hasta la fecha. Además, todo apunta a que su trabajo en ‘El hilo invisible‘ será su despedida en la industria, por lo que puede que la Academia le otorgue la estatuilla a modo de homenaje.

Favoritas a mejor actriz de reparto

Allison Janney tiene muchísimas posibilidades de llevarse la estatuilla, gracias a su papel como LaVona Fay Golden, la madre maltratadora de la patinadora Tonya Harding en la biopic ‘Yo, Tonya’. Todavía no ha recogido ningún Oscar, por lo que puede que la Academia le conceda esta vez el reconocimiento que merece.

Rivales de nivel es lo que tiene Janney con candidatas como Mary J. Blige en ‘Mudbound’ y Laure Metcalfe en ‘Lady Bird’ hacen de madres en sus respectivas películas, con enfoques que podrían resultar más interesantes que el de LaVona en ‘Yo, Tonya’.

Favoritos a mejor actor de reparto

La apuesta más fuerte es Sam Rockwellpara ganar el Oscar a mejor actor de reparto, ya que se ha llevado la mayoría de los premios a los que optaba por su papel en ‘Tres anuncios en las afueras’. Otro gran favorito es sin lugar a duda, Willem Dafoe, considerando que el personaje de Rockwell, un violento policía, está en el centro de la polémica.

Favoritas a mejor guion original

‘Déjame salir’ tiene todas las papeletas para ser la galardonada. Los mensajes ocultos, las metáforas y las bromas sutiles del guion de Jordan Peele han enamorado a los críticos y también a la audiencia convirtiéndose en una de las más taquilleras de 2017.

Otros candidatos son: ‘La enfermedad del amor (The Big Sick)’ tiene un guion dulce y buenos golpes de humor. También opta a esta categoría, ‘La forma del agua’ y ‘Lady Bird’ aunque muchos dicen que esta cinta tiene pocas posibilidades para ganar. ‘Tres anuncios en las afueras’ es la mayor competencia de ‘Déjame salir’.

Favoritas a mejor guion adaptado

La batalla se puede encontrar entre ‘Call Me By Your Name’ y ‘Molly’s Game’. Por su parte, ‘Mudbound’ podría salir perjudicada por la reticencia de la Academia a dar premios a producciones de Netflix. No obstante, ‘Logan’ y ‘The Disaster Artist’ son buenas opciones, no son las típicas candidatas al Oscar.

Ahora es solo cuestión de tiempo saber si las predicciones se cumplirán o no.