‘Los archivos del Pentágono’, titulada originalmente ‘The Post‘ en Estados Unidos, es el regreso a las pantallas del exitoso y multi premiado director Steven Spielberg. Con una pléyade de estrellas en el reparto, esta película ambientada en los años 70 está llamada a ser una de las grandes protagonistas del año. Tanto es así que ha sido nominada a los Óscar 2018. Relata una investigación periodística sobre la implicación del gobierno de EE UU durante la Guerra de Vietnam.

Tráiler

Sinopsis

La película trata sobre cómo los principales periódicos de Estados Unidos, incluyendo The New York Times y The Washington Post, se posicionaron a favor de la libertad de expresión a principios de la década de los 70. Entonces, estos medios decidieron informar sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento de secretos por parte del gobierno, algo que llevaba ya varias décadas siendo práctica habitual.

Katherine Graham, la primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee, se unieron a la cabecera neoyorquina en su lucha contra la Administración Nicon, que pretendía restringir la primera enmienda.

Los archivos del Washington Post son la base para esta película. La publicación de esos documentos dio pie a un gran debate sobre la libertad de expresión, una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo.

