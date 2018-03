Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizarán la próxima película de Quentin Tarantino

Tras semanas de rumores, finalmente ya es oficial: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizarán el nuevo filme de Quentin Tarantino. Será la novena película del cineasta estadounidense que llevará por título Once Upon a Time in Hollywood y que, con los famosos asesinatos instigados por Charles Manson como telón de fondo, verá la luz en los cines en agosto de 2019.

El director de Pulp Fiction ha definido su próxima cinta como “una historia ambientada en Los Ángeles en 1969, en el momento álgido del Hollywood hippie”. Los protagonistas de la trama son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una antigua estrella de una serie de televisión del Oeste, y su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt). “Ambos intentan triunfar en un Hollywood que ya ni siquiera reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate”, afirma el propio Tarantino en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

“He estado trabajando en este guión cinco años, además de haber vivido en el condado de Los Ángeles toda mi vida, incluido 1969, cuando tenía siete años”, señaló el director. “Estoy muy emocionado de contar esta historia sobre Los Ángeles y un Hollywood que ya no existe. Y no podría estar más contento de contar con DiCaprio y Pitt como Rick y Cliff”.

Brad Pitt trabajó con Tarantino en 2009 en Malditos Bastardos, filme que recaudó más de 321 millones de dólares en todo el mundo y consiguió ocho nominaciones a los Oscar alzándose finalmente con dos estatuillas. Por su parte, el director contó con DiCaprio para Django Desencadenado en 2012, cinta que se llevó cinco nominaciones y dos premios de la Academia.

Otros nombres como Margot Robbie, para el papel de Sharon Tate, Al Pacino o Tom Cruise han sonado para interpretar roles principales en el noveno filme de Tarantino. El estreno de Once Upon a Time in Hollywood está previsto para el 9 de agosto de 2019, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Tate.