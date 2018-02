El protagonista del 14 de febrero es el famoso Cupido con sus flechas disparando por doquier y qué mejor que recurrir a la historia del cine para revivir o descubrir grandes historias de amor. El plan para este día es estar con quienes queremos, comprar muchos chocolates, dulces y helado. Sentarnos frente al televisor y disfrutar. Aquí van las 10 mejores películas románticas para ver por San Valentín en pareja.

Titanic

Sin duda un clásico del cine, la historia de amor de Jack y Rose sigue sin dejarnos indiferentes. Siempre es una buena idea revivir esta historia de amor que nos hace llorar una y otra vez, sin importar las veces que la hayamos visto.

Pretty Woman

Seguimos con los clásicos, Pretty Woman es sin duda alguna, una de las comedias románticas más vistas de la historia. ¿Quién no ha soñado alguna vez verse caminando por la calle saliendo de alguna tienda con muchas bolsas y qué de fondo estuviera sonando “Pretty woman, walking down the street, Pretty woman, the kind I like to meet” ? esperando a su príncipe azul. Esta película nos enseño que a pesar del abismo que separa los mundos de Vivian, una prostituta de Hollywood Boulevard, en California y de Edward un adinerado hombre de negocios, el amor todo lo puede.

El diario de Noa

El diario de Noa o también conocida como The Notebook cuenta una historia de amor que perdura pese al paso de los años. Esta película es una fiel candidata para esas personas que todos conocemos como románticos empedernidos. Nos muestra como ese gran amor de verano nunca se olvida y así nos lo hacen ver Allie Hamilton,una chica de una familia rica que pasa el verano en Seabrook y Noah Calhoun,un joven del pueblo que trabaja en la fábrica de madera.

A tres metros sobre el cielo

Historias basadas en el fenómeno de las novelas de Federico Moccia, es sin lugar a duda, A tres metros sobre el cielo, la historia de dos jóvenes: Hugo Olivera “H”y Bárbara Alcázar “Babi”. Esta historia de amor nos muestra como una relación imposible da un giro de 360 grados porque el primer amor puede contra todo. El amor adolescente se encuentra a flor de piel en esta historia donde se rompen las reglas.

Perdona si te llamo amor

Las películas basadas en las novelas de Federico Moccia siguen en nuestra Check list, donde no podía faltar el cuento de hadas de una relación atípica entre Álex, un maduro ejecutivo publicitario que lo tiene todo, excepto el amor y Niki una estudiante de 17 años que con su frescura y sencillez consigue enamorar al publicitario, pese a la diferencia de edad que los separa, pero los fantasmas del pasado volverán.

Cartas a Julieta

Sophie Hall, una aspirante a escritora de una revista de Nueva York vuela hacia Verona junto a su novio Víctor para vivir nuevas experiencias en pareja y ponerle más romance a su relación de pareja. Pero los distintos gustos de ambos provoca que cada uno se vayan alejando sin darse cuenta. Lo que Sophie no sabe es que en la hermosa Verona, su vida no volverá a ser la misma.

Bajo la misma estrella

La protagonista de esta historia de amor es una chica llamada Hazel que lucha contra el cáncer todos los días de su vida pero llega al centro de Cáncer infantil un chico llamado Augustus “Gus” Waters que hace tambalear todo su mundo. Nunca más volverá a ser la misma Hazel.

Todos los días de mi vida

Basada en una historia real, es una película que llega al alma, que lucha contra el olvido. Paige Collins cae en coma por culpa de un accidente de tráfico y milagrosamente consigue recuperar la memoria pero los cinco años de su vida anterior al accidente se han borrado completamente. A pesar de ello, su marido Leo luchará cada día para que recuerde su maravillosa historia de amor.

Un paseo para recordar

Esta relación de amor basada en uno de los Best Seller de Nicholas Sparks, trata sobre un joven llamado Landon, el chico malo del instituto y Jamie, una buena estudiante e hija del pastor de la iglesia baptista del pueblo. Nadie podría esperar que el amor surgiera entre dos personas tan diferentes.

La boda de mi mejor amigo

Para terminar nuestras recomendaciones para el día del amor y la amistad, no podía faltar esta increíble película bajo la dirección de P.J. Hogan, donde Julianne Potter, una crítica gastronómica, se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo y solo tiene tres días para impedir que se case con su prometida. Esta película se encuentra en nuestro top 10 ya que, no sólo disfrutaréis de los actores sino que la banda sonora os cautivara.