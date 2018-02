‘Llámame por tu nombre’ -‘Call me by your name’ en su título original- es la producción más internacional de cuantas aspiran al Oscar a la mejor película este año 2018: se trata de una cinta co producida entre Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil. Este proyecto nació en 2007, y el director que finalmente sacó adelante la cinta, Luca Guadagnino, tomó las riendas en 2016. Desde que fue estrenada ha sido aclamada por la crítica.

Esta película fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance, meca del cine independiente, en el mes de enero del año pasado. A raíz de la buena recepción obtenida, se puso en marcha su distribución internacional. Aún hay diveros cines en España que la proyectan en sus salas.

Tráiler

Sinopsis

La historia trata la historia de amor entre un adolescente de 17 años, Elio Perlman, y el asistente de su padre, Oliver. Elio es un chico judío estadounidense que vive en el campo italiano con sus padres, mientras que Oliver es un estudiante de posgrado que llega invitado por su padre, profesor de arqueología.

Elio pasa gran parte del verano saliendo con su novia pero fijándose en Oliver, quien a su vez se siente ataído por una chica local. Poco después confiesa sus sentimientos, pero ambos dudan si dar un paso adelante, lo que causa cierto distanciamiento entre ellos.

Los padres de Elio le animan en la relación y sugieren que ambos hagan un viaje romántico a Bérgamo antes de que Oliver regrese a Estados Unidos.

Reparto