El rey Midas del cine, Steven Spielberg, se une a Tom Hanks y Meryl Streep en la esperada ‘Los archivos del Pentágono’, en una semana con películas como ‘120 pulsaciones por minuto’ o ‘El joven Karl Marx’ y en la que vuelve un icono de los 70, ‘Mazinger Z’.

‘Los archivos del Pentágono’

La nueva película de Steven Spielberg, ‘Los archivos del Pentágono’, narra los acontecimientos que tuvieron lugar en 1971, cuando dos de los principales periódicos estadounidenses decidieron abogar por la libertad de expresión y publicar documentos secretos del Pentágono ocultos durante décadas.

Meryl Streep da vida a Katherine Grahan, primera mujer editora del Washington Post, mientras que Tom Hanks interpreta a Ben Bradlee, el director del periódico. A ellos se unen Sarah Paulson, Matthew Rhys, Bob Odenkirk o Jesse Plemons, entre otros.

‘120 pulsaciones por minuto’

Desde Francia llega ‘120 pulsaciones por minuto’, la ganadora del Gran Premio del Jurado del pasado Festival de Cannes, en la que Nahuel Pérez Biscayart interpreta a un incansable joven en la lucha activista contra el SIDA en París, a principios de los 90.

La película, seleccionada por Francia para los Oscars, está dirigida por Robin Campillo, autor de ‘Chicos del este’.

‘El joven Karl Marx’

Tras el éxito del documental ‘I am not your negro’, Raoul Peck trae la historia de uno de los filósofos modernos más importantes de la historia del siglo XIX en ‘El joven Karl Marx’, un drama revolucionario que profundizará en la amistad entre Karl Marx y Friedrich Engels.

Interpretados, respectivamente, por August Diehl y Stefan Konarske, el filme retrata el surgimiento del movimiento obrero y los conflictos políticos que le sucedieron.

‘Mazinger Z infinity’

‘¡Puños Fuera!’, el grito de guerra del robot Mazinger Z vuelve, esta vez a la pantalla grande, de la mano de Junji Shimizu, que ha trabajado en series de animación japonesas como ‘One Piece’ o ‘Yu-Gi-Oh!’.

La película presentará una de las últimas aventuras del robot, en las que tendrá que detener al malvado Doctor Infierno y salvar a la Tierra de la destrucción.