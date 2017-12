'La forma del agua', favorita para los Globos de Oro.

La forma del agua, el thriller de ciencia ficción de Guillermo del Toro ambientado en la Guerra Fría, se ha posicionado como la gran favorita en la próxima edición de los Globos de Oro cuyas nominaciones se han dado a conocer por la Asociación de la Prensa Extranjera.

La película protagonizada por Sally Hawkins acumula siete nominaciones, seguida de Los archivos del Pentágono y Tres anuncios a las afueras, que han conseguido seis candidaturas. La otra cinta que también parte con ventaja es Lady Bird, que opta a cuatro galardones.

En la categoría a Mejor Dirección se encuentran, además de Guillermo del Toro, Martin McDonagh por Tres anuncios a las afueras, Christopher Nolan por Dunkerque, Ridley Scott por Todo el dinero del mundo y Steven Spielberg por Los archivos del Pentágono.

En las categorías interpretativas optan al premio a Mejor Actor de Drama Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Tom Hanks (Los archivos del Pentágono), Gary Oldman (El instante más oscuro), y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.). Por su parte, por el premio a Mejor Actriz dramática pelean Jessica Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (La forma del agua),

Frances McDormand (Tres anuncios a las afueras), Meryl Streep (Los archivos del Pentágono) y Michelle Williams (Todo el dinero del mundo).

En las categorías de comedia o musical, los nominados al premio a Mejor Actor son Steve Carell (La batalla de los sexos), Ansel Elgort (Baby Driver), James Franco (The Disaster Artist), Hugh Jackman (El gran showman) y Daniel Kaluuya (Déjame salir). Las actrices que optan al Globo de Oro en esta categoría son Judi Dench (Victoria & Abdul), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), Emma Stone (La batalla de los sexos) y Helen Mirren (El viaje de sus vidas).

La ceremonia de entrega de la 75ª edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles y estará conducida por el actor, presentador y cómico estadounidense Seth Meyers. Meyers toma así el testigo de colega, el también presentador Jimmy Fallon, que ejerció de maestro de ceremonias en la pasada edición de los premios de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.