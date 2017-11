La primera edición del festival Dart, el primer festival de cine documental de España dedicado a las artes visuales, que se celebra del 30 de noviembre al 3 de diciembre en los Cines Girona (C. Girona, 175) de Barcelona, anuncia los directores y profesionales del mundo del cine y del arte de Barcelona que presentarán los documentales. Además, el festival anuncia los horarios de sus 10 proyecciones.

Dart programa 10 documentales -8 de los cuales son estrenos nacionales-,sobre la vida de los artistas, los procesos de creación, la investigación y las historias que hay detrás de sus trabajos. El festival pretende acercar el arte contemporáneo al gran público a través del cine.

Mapplethorpe y el padre de Nicolas Jaar, historias que se cuentan mejor a través de un documental

La programación del festival gira alrededor de tres grandes ejes temáticos; el arte contemporáneo, la fotografía y la arquitectura. El crítico de cine Quim Casas, miembro del comité de selección del Festival de San Sebastián y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra y en ESCAC, presentará el documental ‘Julian Schnabel, A Private Portrait’, un retrato personal del célebre artista Julian Schnabel (estrenado en 2017 en el festival de cine de Tribeca).

La artista visual, escritora y crítica de cine, co-editora de la revista de cine Contrapicado, Marla Jacarilla, presentará ‘Jaar, el lamento de las imágenes’, la primera película sobre el artista chileno Alfredo Jaar (estrenado en 2017 en Miradoc, Santiago de Chile), padre del músico reconocido a nivel mundial Nicolas Jaar, quien ha compuesto la banda sonora de este documental.

El fotógrafo Jean-François Gratton, y el músico, escritor y director Matt Zimbel, hijo de George Zimbel, directores y productores del documental ‘Zimbelism’, serán los encargados de la presentación de la cinta sobre el proceso creativo del fotógrafo documental del New York Times (estrenado en el Hot Docs Festival de Toronto), mientras que la introducción del documental ‘Harald Szeemann: Appunti sulla vita di un sognatore’ (estrenado en el festival Visions Du Reel en Suiza) sobre la vida del comisario, historiador y artista suizo Harald Szeemann que hizo del comisariado una obra de arte, correrá a cargo de Max Andrews y Mariana Canepa Luna, co-directores de la oficina curatorial Latitudes.

La periodista especializada en artes plásticas y visuales, y moda y tendencias Laura Sangrà presentará ‘Mapplethorpe, Look at the Pictures’, documental sobre la vida del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe (estrenado en Sundance), y el arquitecto Martín Garber será el encargado de introducir ‘Citizen Jane, The Battle for the City’ sobre la batalla entre el oficial que rediseñó el área metropolitana de Nueva York y la activista Jane Jacobs que criticó la destrucción de los espacios públicos (estrenado en el Toronto International Film Festival). La directora de Dart, Enrichetta Cardinale presentará“Tania libre” (estrenado en 2017 en la Berlinale), sobre la artista cubana Tania Bruguera.

Próximamente se anunciará los presentadores de ‘Eva Hesse’, sobre la escultora post-minimalista Eva Hesse, conocida por su trabajo pionero con materiales como el látex, la fibra de vidrio y los plásticos (la première del documental se realizó en el Whitney Museum de New York), “Maurizio Cattelan: Be Right Back”, una película sobre el controvertido artista italiano Maurizio Cattelan, y “Leonora Carrington: the lost surrealist”, la historia de la pintora surrealista inglesa Leonora Carrington.

Los 10 documentales que se presentan en el festival Dart

‘Julian Schnabel, A Private Portrait’ (IT, 2017)



Narra la vida personal y la carrera pública del célebre artista Julian Schnabel. Su metódica trayectoria hasta llegar al apogeo del neo-expresionismo que comenzó cuando se mudó a Nueva York a finales de los setenta. La película explica el paso del artista del mundo underground a ser la superestrella de la escena artística de finales de los ochenta de Manhattan. La cinta mezcla películas caseras del artista y fotografías con imágenes actuales grabadas en su estudio y mezcla declaraciones de Al Pacino, Mary Boone o Jeff Koons, entre otros.

‘Jaar, el lamento de las imágenes’ (Chile, 2017)

Observa el proceso creativo de Alfredo Jaar, uno de los artistas más relevantes del arte contemporáneo. Sus obras abordan grandes problemas en diferentes lugares del mundo, como la emigración en la frontera entre México y USA, el genocidio en Ruanda o el golpe militar en Chile. La primera película dedicada a este gran artista, que hace un recorrido por su trayectoria, cuenta con música de Nicolas Jaar, su hijo.

‘Eva Hesse’ (EUA, 2016)

Es un retrato de la escultora estadounidense Eva Hesse, conocida por su trabajo pionero con materiales como el látex, la fibra de vidrio y los plásticos. La cinta narra la vida de la artista a través de sus pensamientos más íntimos gracias a sus diarios personales. Un retrato personal de la artista de post-minimalismo que consideraba que la vida y el arte eran cosas parecidas.

‘Mapplethorpe, Look at the Pictures’ (EUA-AL, 2016)

Narra la vida del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, célebre por sus fotografías en blanco y negro de gran formato, especialmente flores y desnudos. El elevado contenido sexual de sus fotografías ha hecho que durante su carrera a menudo fuesen calificadas de pornografía. La cinta explica el egocentrismo del artista y la ambición por convertirse en una celebridad.

‘Maurizio Cattelan: Be Right Back’ (EUA, 2016)

Un documental sobre una de las figuras más controvertidas del arte contemporáneo, el artista italiano Maurizio Cattelan, conocido especialmente por sus esculturas satíricas La Nona Ora (1999), que representa al papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito, Him (2001), y Love Lasts Forever(1997). La película, dirigida por la reportera de noticias Maura Axelrod, retrata al artista que no crea nuevos iconos, sino que destruye los ya existentes.

‘Zimbelism’ (CA, 2015)

Muestra el proceso creativo del reputado fotógrafo documentalGeorge Zimbel. Desde que empezó en los años cuarenta, Zimbel ha trabajado siempre del mismo modo: ampliadora, luz, papel y un enérgico baile de manos para dar a la fotografía la textura adecuada.

‘Citizen Jane, The Battle for the City’ (EUA, 2016)



Es la historia de una dura batalla: la de Robert Moses, el oficial que rediseñó el área metropolitana de Nueva York, contraJane Jacobs, que criticó la destrucción de los sitios de reunión públicos. La película reflexiona sobre los lugares en los que vivimos y sobre las necesidades sociales reales en la ciudad.

‘Tania libre’ (EUA-AL, 2017)

Narra la historia de la artista cubana Tania Bruguera. Sus performances e instalaciones tratan temas como el poder y el control, en una clara referencia a la censura y la represión de su país. La artista disidente busca nuevas realidades a través del arte.

‘Leonora Carrington: the lost surrealist’ (UK, 2017)

Es la historia de Leonora Carrington, pintora surrealista inglesa que vivió la mayor parte de su vida en el exilio mexicano. Este año se cumplen cien años del nacimiento de la última superviviente del movimiento surrealista de los años treinta que visitó España en una ocasión, cuando intentaba encontrar una salida para su pareja, el también surrealista Max Ernst.

‘Harald Szeemann: Appunti sulla vita di un sognatore’ (IT, 2016)



Es un biopic deHarald Szeemann, comisario, historiador y artista suizo. Más allá de las más de 200 exposiciones que ha comisariado, Szeemann ha redefinido el papel del comisario de arte. Ha elevado esta disciplina a una forma artística legítima por sí misma. La cinta plantea la posibilidad de hacer arte desde la exposición de obras de arte.