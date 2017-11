Una actriz acusa a Oliver Stone de acosarla sexualmente durante el casting para ‘The Doors’

Semanas después de que salieran a la luz los casos de acoso sexual del productor Harvey Weinstein, continúan las denuncias hacia personalidades de Hollywood por su comportamiento abusivo. El último en sumarse a la lista es el director y productor Oliver Stone, que ha sido acusado por la actriz Melissa Gilert de acosarla sexualmente durante una audición.

Durante una entrevista con Andy Cohen en el programa Radio Andy, Gilbert confesó que había sido víctima de acoso sexual durante un casting pero quiso ocultar el nombre del acosador porque le había “avergonzado públicamente anteriormente”. Gilbert salió del estudio de grabación llorando y confesó que tenía miedo de decir su nombre porque estaba “preocupada por que se produjera una reacción violenta”.

Posteriormente la actriz de Secretos y mentiras desveló el nombre de su acosador. “Fue Oliver Stone y la película era The Doors“, señaló Gilbert. Según explicó la actriz, en la prueba el cineasta le pidió que leyera de rodillas una escena que había escrito especialmente para ella y que al final incluía las palabras “hazme, cariño”.

Gilbert se negó a representar la escena y abandonó la audición entre lágrimas. “Escribió esta escena especial que quería que hiciera para él en la sala del casting. Era humillante y horrible. Me la devolvió y me dolió”, añade la actriz. Finalmente Meg Ryan fue la intérprete elegida para dar vida a la esposa de Jim Morrison, Pamela Courson, en el filme.

El testimonio de Melissa Gilbert no es la primera acusación de acoso sexual hacia Oliver Stone, ya que anteriormente la modelo de Playboy Carrive Stevens confesó que el director la manoseó durante una fiesta. El director todavía no ha respondido a las acusaciones, aunque el pasado mes de octubre defendió a Harvey Weinstein asegurando que “no era fácil por lo que estaba pasando”. Por otro lado, Stone se retiró de la serie Guantanamo producida por The Weinstein Company.