Grandinetti recibe el Ciudad de Huelva, máximo galardón del Festival de cine Iberoamericano

El actor argentino Darío Grandinetti ha recibido este sábado el Ciudad de Huelva, el máximo galardón honorífico del Festival Iberoamericano, en una gala celebrada a tal efecto en el Gran Teatro de la capital onubense.

Se trata de un premio que ha supuesto un orgullo para la cita onubense, como ha dicho su director, Manuel H. Martín, que se ha felicitado de que “un actor de su talla haya aceptado recibir este galardón, alguien que representa a la perfección lo que nuestro certamen busca: la conexión con el gran público a través de trabajos llenos de calidad y de reconocimiento”.

El premio lo ha recibido, además, en el 25 aniversario de una de sus obras más populares como actor, ‘El lado oscuro del corazón’, y reconoce la amplia trayectoria de Grandinetti, y su compromiso con la cinematografía iberoamericana.

El actor ha asegurado que “siento como grande la palabra homenaje, porque uno nunca es consciente de lo que hace, de lo que puede significar para los demás el trabajo de uno, puede tener una vaga idea, pero siempre aparecen cosas que te hacen reflexionar que lo que ha hecho es más grande de lo que cree”.

Por eso, por encima de conseguir premios o reconocimientos, “trabajo para crecer como actor y persona, y no planeo nada, no planifico, no pienso en que te pueden dar premios, son cosas que a mí me exceden”, admitiendo que “cuando decidí ser actor, ni en mis más febriles sueños estaba todo lo que he filmado, he viajado, he trabajado en otros países, lo que me ha pasado excede largamente cualquier sueño que pudiese tener cuando empecé”.

Ha aprovechado para reivindicar la importancia de apoyar el cine modesto, “porque hay veces que se estrena una película, a las dos semanas la levantan, y dos años después te cruzas con alguien por la calle que la ha visto en la tele, y te preguntas por qué no fue al cine”, aunque “la gente está tan bombardeada de información que es difícil elegir con criterio qué es bueno ver o no”.