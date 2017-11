Una escritora estadounidense denuncia que Dustin Hoffman la acosó sexualmente cuando tenía 17 años

La escritora Anna Graham Hunter ha denunciado públicamente que el actor Dustin Hoffman la acosó sexualmente cuando tenía 17 años, durante el rodaje de la serie de televisión ‘Muerte de un viajante’, en el año 1985.

En un artículo en The Hollywood Reporter, titulado ‘Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años’, Graham Hunter, cuenta que en su primer día como asistente de producción, Hoffman le pidió un masaje en los pies, y describe otros episodios: “Flirteaba, me agarró las nalgas, hablaba de sexo delante de mi”.

Además, cuenta que una mañana, cuando acudió a su camerino para preguntarle qué quería para desayunar, él la miró, sonrió y dijo: “Un huevo muy cocido y un clítoris poco cocido”. “Después, me fui al baño y lloré”, recuerda.

La escritora asegura que le encantaron muchas cosas del tiempo en el que trabajó en el rodaje, como apuntar los encargos para comer de John Malkovich o bailar la polka con Charles Durning. “Y sí, también me gustó la atención por parte de Dustin Hoffman, hasta que dejó de hacerlo”, precisa. Graham Hunter describió algunos de estos episodios en un diario que luego envió a su hermana.

Por su parte, Hoffman, al ser contactado por The Hollywood Reporter, ha respondido: “Tengo el máximo respeto por las mujeres y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le pueda haber causado incomodidad. Lo siento. No refleja quién soy”.