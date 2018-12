Cosentino: El diseño que inspira nuestras vidas

El grupo ha recibido diferentes distinciones tanto a nivel corporativo, como específicamente sus distintas marcas y productos Figuras de gran renombre del diseño mundial han sido atraídos por los materiales de Cosentino para desarrollar espectaculares proyectos

Como dijo Norman Foster, “todo es diseño, y la calidad del diseño afecta la calidad de nuestras vidas”. Marcar tendencia, ser pioneros y lograr la diferenciación. Gran parte de estos logros no son alcanzables sin introducir la variable del diseño en cualquier actividad hoy en día. Y esto es lo que ha conseguido una firma española que, desde lo local, se ha convertido en una enseña líder mundial en superficies decorativas que inspiran y mejoran la calidad de vida de las personas a través de espacios innovadores.

La historia de Grupo Cosentino arranca en la década de los años 80 del pasado siglo. Una pequeña empresa familiar, ADN mantenido en la actualidad, dedicada a la explotación y transformación del oro blanco miFT6Dcaelense, el mármol de la Sierra de los Filabres. Desde ese punto de origen, hasta el reciente Premio “Empresa y Diseño” recibido en la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID’18), la trayectoria de Cosentino se jalona continuamente de innovaciones disruptivas, y de su apuesta por el diseño como palanca de diferenciación y crecimiento.

Como suscribía el jurado de los citados Premios, organizados por di_MAD, la Asociación de Diseñadores de Madrid y que reúnen cada dos años a profesionales e instituciones del mejor diseño de Latinoamérica, España y Portugal, Cosentino “ha incorporado el diseño como parte de su estrategia, articulando el desarrollo de nuevas ideas, productos, servicios, espacios y experiencias, con una comunicación eficaz”. Pero este es sólo el último de los reconocimientos recibidos por esta firma referente en su sector.

Ya en 1990, con la creación de Silestone®, Cosentino supo ver el impacto de la variable del diseño en el día a día de las personas. Con esta marca, la firma revolucionó el mundo de las cocinas y el ámbito privado de la casa. Nuevos colores, texturas y acabados impactaron en lo que ya hoy todos coinciden que es el verdadero centro del hogar. Desde entonces, su senda ha estado firmemente regida por el diseño. Y no sólo a la hora de desarrollar nuevas propuestas vinculadas a sus productos, sino también a la hora de asociarse con los mejores y más vanguardistas profesionales de todo el mundo, o impulsar y colaborar con entidades de este ámbito.

Y es que figuras de gran renombre del diseño mundial como los Hermanos Campana, los suecos Form Us With Love, Daniel Germani, Xavi Mañosa, Steffen Kehrle, Lázaro Rosa- Violán o Antonio Citterio, entre muchos otros, han sido atraídos por los materiales de Cosentino para desarrollar espectaculares proyectos. Desde la icónica escultura Beyond the Wall de Libeskind, instalada de forma permanente en la sede central de la firma en Almería, hasta la manipulación y la artesanía de Mañosa para la superficie ultracompacta Dekton® con su serie DektonClay.

Esta fascinación también se ha extendido al mundo de los arquitectos. Nombres como Juli Capella, Patxi Mangado o Fermín Vázquez han experimentado con las marcas de Cosentino aprovechando sus inigualables prestaciones y propiedades. Hitos rompedores como por ejemplo el innovador suelo proyectado por Vázquez en el Pabellón de España de la Expo Universal de Milán de 2015, dónde se serigrafió la secuencia genética del ADN del tomate sobre el suelo, son buena muestra de la versatilidad y las infinitas posibilidades de un diseño innovador en la decoración y la arquitectura actuales.

Responsabilidad social

Pero Cosentino también ha sabido entender que, de forma paralela a su crecimiento empresarial y su liderazgo, su responsabilidad social y el compromiso colaborativo también eran mayores. Ese deber no obligado, genuino, se ha volcado en el apoyo a distintas instituciones y entidades que promueven la difusión de un diseño cuyo objetivo final son las personas y la mejora de nuestro entorno.

Así, la firma participa activamente o es sponsor de iniciativas tales como el Madrid Design Festival, el evento multidisciplinar Transferencias Design Málaga, la asociación RED-Aede, la American Society of Interior Designers (ASID) o las instituciones Fomento del Arte y el Diseño (FAD) y Arquin-FAD. Pero sobre todo, promueve directamente su concurso internacional anual para estudiantes Cosentino Design Challenge. Una iniciativa que ya va por su 13ª edición, y que cuenta con la colaboración y participación de más de 20 escuelas, universidades e instituciones de todo el mundo vinculadas al diseño y la arquitectura.

Esta apuesta real por el diseño, partiendo además de un sector tan aparentemente inmovilista como el de la piedra natural, se ha visto refrendada como decíamos, de forma externa, por múltiples premios y reconocimientos. Distinciones que ha recibido la firma tanto a nivel corporativo, como específicamente sus distintas marcas y productos. La lista es interminable, pero algunos de los más destacados son:

Bloom Awards 2010 , otorgado por Interiors & Sources y la Sociedad Americana de Diseñadores de Interiores a Silestone® Eco Line. La revista Metrópolis nombra a Grupo Cosentino como “la empresa con los productos más innovadores en KBIS 2013 ”. El proyecto Silestone® Slab Vases es seleccionado por la publicación inglesa Wallpaper como la “Mejor Tendencia” de los premios Wallpaper Design Awards 2013. Dekton® recibe el premio/sello de calidad Janus de l’Industrie 2015 del Instituto francés de diseño, en la categoría de “componentes y materiales”. Dekton® XGloss, la colección de superficies ultracompactas pulidas de Dekton®, distinguida como mejor “Diseño de Producto” de 2016 en los premios Red Dot. Premio Best of the Year 2016 en la categoría de Superficies y Materiales para Dekton® Trilium. Revista Interior Design (EEUU). La credenza de baño DeKauri obtuvo este año el German Design Award 2019 en la categoría de Bath and Wellness. La colección Industrial de Dekton® fue reconocida como Popular Choice dentro de la categoría de superficies y materiales de interior, en los Premios Architizer A + 2018.



Una trayectoria y una serie de reconocimientos que culminaron hace dos años con la concesión del Premio Nacional de Innovación y Diseño, distinción otorgada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cosentino fue reconocida en la modalidad de “Internacionalización”, valorando el haber introducido con éxito en los mercados internacionales productos tecnológicos e innovadores desarrollados en España, contribuyendo de manera significativa a que la economía y la innovación españolas alcancen un mejor posicionamiento internacional.

En el caso de la multinacional, el jurado destacó “su habilidad de transformación del sector de la piedra y la explotación de canteras. Mediante la introducción de procesos innovadores y una fuerte dosis de diseño, ha logrado producir una categoría de productos inédita a nivel mundial”. Además se subrayó “su consolidada expansión internacional basada en un sistema de distribución y atención al cliente único en su sector, así como su decidida apuesta por la I+D+i”.

Todo ello hace que hoy por hoy Cosentino sea reconocida como una firma más próxima al mundo de la moda y la tendencia. Capaz de dinamizar toda una industria y ser constantemente pioneros gracias a la relevancia dada al diseño en su actividad diaria. Y con un propósito definido y inherente de futuro: inspirar a las personas a través de espacios bellos e innovadores.