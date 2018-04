¿Un Banksy original en Ferrol? Sería el segundo si no hubieran borrado el de San Sebastián

La mañana de este martes, un grupo de vecinos del barrio ferrolano de Canido, se han encontrado un graffiti en el espacio que habían reservado para el famoso graffitero Banksy. Se trata de una obra de arte urbana que retrata a dos guardias civiles besándose y está firmada por el misterioso artista urbano de Bristol (Reino Unido), aunque su autoría real aún no se ha podido confirmar.

El lugar de aparición, a la altura del número 23 de la calle Muiño do Vento, había sido seleccionado por el promotor de las Menidas de Canido, Eduardo Hermida. Todo ello en el marco de esta propuesta que busca la regeneración del barrio y en la que más de un centenar de artistas llegados de toda España dejaron representadas en paredes del barrio su visión del cuadro de Velázquez.

En declaraciones a Europa Press, Hermida ha asegurado que no pueden “corroborar la autenticidad de la obra”. “Desconocemos si la obra aparecida en el espacio reservado a Banksy en Canido es original o no”, ha señalado.

Hermida ha considerado que si se confirma la autenticidad de este retrato, el proyecto de regeneración de las Meninas de Canido se convertiría en “universal”. Con todo, ha reconocido “si se trata de un imitador, será la obra de un desconocido inspirado en la técnica de un grande”.

¿Quien es Banksy?

A estas alturas de la película sobre el graffitero más famoso del mundo, se sabe que Banksy no es una sola persona, si no un colectivo de artistas que dejan su huella en rincones distintos del planeta. La incógnita alrededor de esta archifamosa firma artística no parece que vaya a despejarse nunca. Pero existe una teoría que, gracias a sus sólidos fundamentos, se ha convertido en la explicación más factible, y la más alucinante: la persona detrás de Banksy podría ser Robert del Naja, el vocalista y líder de la banda de música Massive Attack.

Esta teoría nació gracias al despiste de Dj Goldie, amigo de Robert del Naja, que hablando de Banksy en una entrevista dijo: “Escríbeme algo en una camiseta, pon ‘Banksy’ y listo… Lo podemos vender ahora mismo. Con todo el respeto a Robert, creo que es un artista brillante. Creo que ha revolucionado el mundo del arte”.

Ese Robert al que se refiere podría ser cualquiera, pero existen al menos 8 indicios que corroboran la teoría de que Del Naja podría ser la mente creativa detrás de Banksy: ambos comenzaron su vida artística en Bristol; la concepción artística de ambos coincide en muchos aspectos; mientras se ha negado oficialmente que sean la misma persona no niegan conocerse, de hecho, Del Naja llama a Banksy su “amigo”; ambos comparten círculo social; existen diversas coincidencias entre las paradas de las giras de Massive Attack con los lugares donde aparecen Banksys originales; en distintos proyectos de Banksy como Dismaland o el hotel de Israel esta presente la música de Massive Attack; Banksy ha citado a Del Naja, cuyo nombre de artista visual es 3D, como su inspiración; y el último punto, y piedra angular de la teoría, que Dj Goldie citara a Robert de manera natural hablando de Banksy.

El Banksy de San Sebastián se borró por orden del Ayuntamiento

Eduardo Hermida ha asegurado que le gustaría despejar cuanto antes la “incógnita” acerca del autor del graffiti aparecido en Ferrol. Al respecto, ha precisado que existe una cuenta en la red social ‘Instagram‘ en la que el artista suele publicar sus trabajados “al día siguiente” de realizarlos.

El promotor de las Meninas de Canido ha relatado que “hace unos dos o tres meses, a través de un correo electrónico”, envió “las coordenadas del espacio que había reservado para Banksy” después de que así le fueran requeridas a través de una dirección que decía ser el autor anónimo.

A la espera de que su pueda confirmar la autenticidad de esta pintura, en caso de ser verdadera, sería la primera obra de Banksy en España, después de que la hallada en San Sebastián fuera borrada apenas unas horas después de su hallazgo, sin apenas tiempo para que se pudiera confirmar la autoría de Banksy. Cabe mencionar que el graffiti donostiarra en una calle cercana al Kursaal, donde en esas fechas se celebraba el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ese año, se proyectaba en el certamen el documental ‘Exit Through the Gift Shop’ sobre el graffitero Banksy.