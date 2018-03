El Museo del Prado reúne en una exposición 33 bocetos de Rubens repartidos por todo el mundo

El Museo del Prado ultima ya los detalles de su exposición ‘Rubens. Pintor de bocetos, en la que se expondrán 33 obras del pintor flamenco. Se trata de una exposición que busca enseñar a los asistentes la técnica que usaba el artista en sus bocetos y cómo pasaba del boceto a la obra definitiva. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha otorgado garantía de Estado por valor de 231 millones de euros a las obras que se mostrarán en el Museo del Prado del próximo 10 de abril al 5 de agosto, y en Rotterdam del 8 de septiembre al 13 de enero de 2019.

Los lienzos que podrán verse en El Prado han sido cedidos por grandes museos nacionales e internacionales como la Biblioteca Nacional de España; el Museo Thyssen-Bornemisza; la Art Gallery of Ontario, Museum Boijmans Van Beuningen; The Metropolitan Museum of Art y la The National Gallery, entre otros.

La muestra constará de unos 80 bocetos de Rubens, además de algunos dibujos, estampas y cuadros relacionados con ellos. Entre los lienzos que podrán contemplarse en la muestra figuran ‘La coronación de la Virgen’, ‘Hombre de rodillas’; ‘Hércules’; ‘El entierro de Cristo’; ‘La ceguera de sansón’; ‘La glorificación de la Eucaristía’ y ‘El Levantamiento de la cruz’. Se recomienda a los interesados en visitar la exposición temporal sobre Rubens que adquieran las entradas con antelación para evitar colas en las taquillas.

Rubens es el pintor de bocetos más importante de la historia del arte europeo. Mientras que apenas conocemos una docena de bocetos al óleo anteriores a él, aún conservamos cerca de 450 de su mano. El Museo del Prado presentará una exposición que pretende llamar la atención sobre este aspecto del arte de Rubens e incluirá 82 bocetos, además de en torno a 20 pinturas, dibujos y otras obras que ayudan a contextualizar los bocetos. La exposición está organizada conjuntamente con el Museum Boijmans Van Beuningen de Róterdam, y se verá también en esa ciudad holandesa.