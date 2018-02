El presidente de Ifema se disculpa por retirar la obra ‘Presos Políticos’: “No hubo mala fe ni censura”

El presidente ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler, ha remitido un escrito a los galeristas de la feria ARCO madrid en la que pide disculpas por la polémica generada por la retirada de la obra ‘Presos Políticos’.

Asegura que “en ningún caso perseguía ejercer ninguna censura a la creación” y relata que no “hubo mala fe” por su parte.

“Ninguna censura”

“No hubo mala fe en esta acción y aceptamos las críticas recibidas comprendiendo que debemos evitar en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza”, ha manifestado en relación a la polémica suscitada por la retirada de la obra de Santiago Sierra que se iba a exhibir en una galería.

En el comunicado que emitió el recinto ferial a primera hora del miércoles, indicaban que la motivación para sugerir y acordar la retirada de la obra es que iba a eclipsar y restar protagonismo al resto de los artistas.

“IFEMA ha solicitado a la Galería Helga de Alvear la retirada de la obra del artista Santiago Sierra, petición a la que ha accedido. “La institución ferial, desde el máximo respeto a la libertad de expresión, entiende que la polémica está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018, y por tanto, es su responsabilidad, como organizadora, tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria”, indicaron.

Los Reyes visitan la feria

Por su parte, los Reyes han llegado este jueves para la inauguración en su tradicional visita que, en esta ocasión, estaba marcada por la posibilidad de pasar por la galería de la polémica, Helga de Alvear.

No obstante, esa visita no se ha producido. Tal y como estaba previsto, Felipe y Letizia, han pasado cerca de la galería pero no han pisado el stand. Han estado acompañados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo o la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como había anunciado minutos antes, no ha acudido como gesto para expresar su “disconformidad” con la retirada. Ayer, la alcaldesa de Madrid cargó contra la decisión porque la libertad de expresión “es el aire que respira una democracia”. En su lugar, ha acudido el coordinador general de la alcaldía de Madrid, Luis Cueto, miembro de la Junta Rectora de Ifema.

Cifuentes respeta la decisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha referido este jueves también a la polémica. Ha señalado que respeta la decisión de retirar la obra aunque ha incidido en que desde el Gobierno regional respetan la “libertad de expresión”.

En declaraciones a la prensa en Parla, la dirigente madrileña ha recordado que la decisión de retirar la obra ha sido tomada por Ifema “de común acuerdo y de manera voluntaria” con la galería que exponía la obra por lo que cree que no debe opinar sobre ello. “Respetamos lo que los propios interesados han dicho”, ha dicho.

“Desde el Ejecutivo autonómico creemos firmemente en la libertad de expresión y artística, puedo recordar polémicas recientes por obras tremendamente transgresoras que hemos programado en nuestros espacios públicos”, ha defendido Cifuentes.

Sobre al ausencia de Carmena, la presidenta autonómica ha señalado que Sus Majestades son “la primera institución del país” por lo que la “cortesía y la educación” se debe mantener en todo momento. Ha recordado que ella no ha asistido porque tenía programado previamente el acto de Parla pero que se ha excusado por ello.