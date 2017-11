‘Salvator Mundi’, el último Da Vinci en manos privadas bate el récord y se subasta por 381 millones de euros

El retrato de Cristo ‘Salvator Mundi’, pintado por Leonardo da Vinci, ha alcanzado una cifra récord de venta de 450,3 millones de dólares (382 millones de euros) en la subasta que se celebró en la casa Christie’s en Nueva York este miércoles.

La pintura, que una vez fue vendida por apenas 125 dólares, fue redescubierta recientemente. Era el último da Vinci en manos privadas y logró más de cuatro veces los 100 millones de dólares estimados por Christie’s antes de la subasta.

El récord anterior lo tenía la obra ‘Les Femmes D’Alger’ de Pablo Picasso, vendida en 179,4 millones de dólares en mayo del 2015.

‘Salvator Mundi’ (Salvador del Mundo) fue adquirida por un comprador no identificado que ofertó vía telefónica tras una puja de casi 20 minutos en la casa de subastas de Nueva York. Christie’s solo dijo que el comprador era un coleccionista privado europeo, pero algunos medios lo identificaron como el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev.

Leonardo da Vinci’s masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb

— Christie’s (@ChristiesInc) 16 de noviembre de 2017