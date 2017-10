El festival MIRA celebrará su séptima edición con la vista puesta en el futuro de las artes digitales

El festival MIRA de artes digitales se celebrará del 9 al 11 de Noviembre en el edificio Fabra i coats de Barcelona, en la que será su séptima edición, la más intensiva hasta la fecha, con más de 45 actividades en torno a las artes digitales: shows audiovisuales, instalaciones, espectáculos en sonido 3D, conferencias, un workshop y un concierto inaugural.



MIRA se diferencia del resto de festivales de nuestro país por las simbiosis únicas que ofrecen sus espacios. Las colaboraciones entre artistas visuales y musicales son otra de sus señas de identidad, creando auténticas experiencias para los visitantes. También es original en su declaración de intenciones: exhibición, divulgación y educación de las artes digitales, para ello siempre refuerza su programa con actividades paralelas a los espectáculos principales, con la innovación tecnológica como hilo conductor. Por todo esto se presenta como una de las propuestas más innovadoras y punteras de España.

Artes visuales y ‘New Media’: el eje central del festival MIRA

La primera jornada del festival,el jueves 9 de noviembre, se centra en la divulgación y el debate de las artes digitales con conferencias centradas en el tema. Además tendrán lugar algunos directos audiovisuales y se permitirá a los visitantes disfrutar de los screening y las instalaciones de forma más tranquila que los días 10 y 11 de Noviembre, sábado y domingo, en los que se desarrolla el grueso de la programación.

La programación de MIRA, a la altura de sus anteriores ediciones, consigue reunir a destacados artistas internacionales del mundo de la música electrónica, las artes visuales y las New Media.

El productor James Holden presentará su esperado nuevo trabajo ‘The Animal Spirit’ que verá la luz en los próximos días en el aclamado sello de Holden: Border Community. Actuará en directo junto una banda , compuesta entre otros por Tom Paige a la batería y Etienne Jaumet al saxo, y con el artista Dan Tombs a cargo de los visuales.

El americano William Basinski, gran compositor de música ambient y drone, también presentará su último trabajo en el festival: ‘A Shadow in Time · For David Robert Jones’ , un homenaje a David Bowie en el que incorpora su antiguo sintetizador Voyetra 8M a diferentes loops de cintas del artista consiguiendo su particular sonido profundo y melancólico.

Otro de los imprescindibles del panorama electrónico, Sam Shackleton, también ha publicado trabajo recientemente junto a la DJ Anika Henderson: ‘Behind The Glass’ (Woe to The Septic Heart, 2017) y lo presentará por primera vez en nuestro país en el escenario de MIRA. El artista portugués Pedro Maia, viejo conocido del festival, será el encargado de crear el mundo visual que acompañará al espectáculo.

Sonido envolvente en el escenario 3D Sound Room del festival MIRA

μ-ZIQ, alias de Mike Paradinas, capo de Planet MU e icono de la IDM, presentará en el festival su último trabajo, aún en proceso, como primicia exclusiva. Le acompañará la artista visual Florence To con un VJ set inspirado en la luz y sus patrones estéticos.

El dúo de Bristol Emptyset formado por James Ginzburg y Paul Purgas fueron los encargados de cerrar magistralmente la última edición de Berlin Atonal. El sábado presentarán en el festival un show inmersivo único inspirado en su último trabajo ‘Borders’ (Thrill Jockey, 2017).

El Dj Set del productor I-F, conocido por tracks como ‘Space invaders – Are Smoking Grass’, será el encargado de cerrar con sus ritmos ácidos el escenario principal de MIRA. El VJ y diseñador Jorge Cumbre desarrollará a la par un set de vídeo inspirado en las historias de ciencia ficción.

El nuevo escenario 3D Sound Room permitirá al público disfrutar en este nuevo formato auditivo envolvente de artistas como el francés Voiski creador del sello Silicate Musique, Vril representante del estilo de pista alemán, Skygaze el proyecto del asturiano Jaime Tellado o Tolouse Low Trax, cofundador de Salon des Amateurs, club de referencia en Düsseldorf. También en este escenario podremos disfrutar del directo del artista Ralp con su propuesta Multiparity, especialmente diseñada para aprovechar al máximo el sonido 3D y que se estrena en MIRA.

Cúpula inmersiva con proyecciones de videoarte en 360º

Las instalaciones son siempre uno de los puntos fuertes del festival por su innovación y su alta calidad. Para esta edición se han preparado 4 instalaciones de gran formato comisariadas por el propio festival y creadas exclusivamente para su exhibición durante los 3 días que ocupa el evento. Dos de ellas estarán centradas en la interactividad de los visitantes: ‘Quantum Chromodynamics’ creada por el estudio barcelonés Glassworks, y ‘The Hollow Future of What Remains’ del americano Ben Zamora; mientras que las otras dos: ‘Orion’ de la agencia new media Ouchhh y la ‘MIRA Rainbow Room’ creada a través de la colaboración de los estudios Eyesberg y Device y el artista Pauk.

La cúpula inmersiva, ya uno de los símbolos del MIRA, acogerá 5 proyecciones de videoarte en 360º que se repetirán de manera ininterrumpida durante las tres jornadas del festival. También en este espacio, DJohnston realizará un dj set de música ambient y contemplativa, acompañado de imágenes grabadas por el telescopio Hubble, proyectadas en 360º y mezcladas en directo por el creador visual Marcel Bagó.

Para abrir boca, el martes 6 de Noviembre, el festival ofrecerá un concierto de inauguración en L’Auditori de Barcelona a cargo del músico de culto Wolfgang Voigt. El artista presentará su último trabajo de música ambient ‘GAS’, publicado este año en el sello Kompakt, combinado su sonido inquietante y profundo con imágenes grabadas en un bosque de Colonia, su ciudad natal.

Otra de las actividades integradas en su programación será el Workshop ‘LED mapping and expressive lighting control with ProtoPixel’ que se impartirá en el mismo edificio del Fabra los días 8 y 9 de Noviembre. Un taller dirigido a artistas visuales, diseñadores o amantes del código que quieran aprender a controlar la luz y para el que aún quedan plazas disponibles.