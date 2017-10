Los artistas Julia Martínez y Omar Jerez cuentan la historia de seis mujeres exiliadas de Venezuela

Los provocadores artistas Julia Martínez y Omar Jerez presentan su nuevo trabajo en el que, de nuevo, dejan de lado lo políticamente correcto y no siguen la estela de lo supuestamente ‘progre’. La muestra podrá verse en la galería de arte madrileña Tres por Cuatro hasta el próximo día 27 de octubre de 2017.

Se enmarca bajo el nombre de “Venezuela: Paper Towns”, una serie de retratos que narran historias en primera persona de seis mujeres venezolanas que huyen de su país cargadas de razones para abandonar aquello que tanto aman. Además, de alguna manera, consiguen una regresión al momento exacto al día en el que tomaron la decisión de decir adiós.

Una ‘ciudad de papel’ o ‘paper town’ es un lugar ficticio que en cartografía se incluye en los mapas para proteger una obra de posibles plagios y preservar los derechos de autor. Un término acuñado por dos cartógrafos estadounidenses de General Drafting Company, Otto Lindberg y Earnest G. Alpers, en los años treinta que crearon una ciudad inexistente llamada Agloe en el Condado de Delaware (EEUU).

Partiendo de la premisa de urbe que no existe, pero ubicada en un puto geográfico real, los artistas Martínez y Jerez han creado su propia “Ciudad de Papel: Venezuela”. El nombre de un país que está dando la vuelta al mundo por la continua violación de los Derechos Humanos que sufren sus ciudadanos.

Delante del objetivo de Martínez han posado seis mujeres que representan en su relato visual dos conceptos: fuerza y la lucha. Un modo de establecer una dicotomía conceptual con la imagen cliché de reinas de la belleza, cirugías estéticas y mujer objeto instalado en el país bolivariano.

Las mujeres que accedieron a mirar a cámara y contar su historia, un reto que no fue sencillo porque el miedo es libre, relatan un patrón de exilio que no se da en otras regiones de Latinoamérica. En Venezuela son ellas las que se exilian, en su mayoría solas o como mucho acompañadas de sus hijos, una huida que es el resultado de no poder soportar una situación que atenta contra su libertad e integridad física y mental.

En “Venezuela: Paper Towns” cobra voz todo aquello que no se ve y es cuestionado, aquello que se considera inexistente y aquello que convierte a cada una de estas mujeres en realidad, no en personajes de una de las muchas ciudades de papel.

Artistas de la performance

Jerez y Martínez son dos artistas que zarandean la conciencia social a través del arte de la performance. Han realizado acciones artísticas en las que, literalmente, se han jugado la vida. Jerez ha recorrido ensangrentado las calles de San Sebastián con un cadáver en los brazos emulando un atentado terrorista de ETA y ha experimentado el encierro inhumano de Ortega Lara. Provocación tras provocación que Martínez documenta a través de su cámara.