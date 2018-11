Google homenajea a Murillo con un simpático doodle de una de sus obras

Google ha sorprendido hoy a sus usuarios con un simpático doodle en el que conmemora el 400 aniversario del nacimiento del pintor español Murillo.

El artista, considerado como uno de los más grandes exponentes del movimiento Barroco, es el protagonista hoy del buscador más destacado de Internet.

El doodle creado es la recreación de una de sus obras ‘La niña y su dueña’ transformada para la ocasión. Y es que el cuadro se expone en el buscador con una particularidad apenas imperceptible: la inserción del logo de Google.

Este jueves 29 de noviembre, el Museo de Bellas Artes de Sevilla inaugura una exposición ‘Murillo. IV centenario’, que cuenta con 55 obras del pintor sevillano de las que 20 no se habían visto antes en España. Se trata de la primera muestra antológica dedica al artista.

Qué ver en la muestra

El Bellas Artes abre al público esta muestra, que podrá verse de martes a sábados, de 9,00 a 21,00 horas y los domingos y festivos entre las 9,00 y las 15,00 horas, con 55 cuadros muy escogidos, cinco de ellos del museo público sevillano, que se sumarán a los 17 pertenecientes a la exposición ‘Murillo y los Capuchinos de Sevilla’, cuya exposición supuso un hito en este espacio, al alcanzar las 245.000 visitas.

Entre ellas, destaca la singularidad de la Natividad de Houston realizada sobre oxidiana, del Museo de Bellas Artes de Houston; ‘La Sagrada Familia’, de la National Gallery de Londres; ‘Las bodas de Caná’, de The Barber Instituto of Fines Arts de la Universidad de Birmingham, o la Virgen con el Niño, del Museo Nacional de Liverpool.

En este sentido, se han solicitando préstamos tanto a colecciones privadas como a instituciones españolas y extranjeras que conservan en su poder obras relevantes de Murillo. Así, han llegado obras desde Alte Pinakothek, de Munich; Gemäldegalerie Alte Meister, de Dresde; Gemäldegalerie Akademie der bildenden Künste, de Viena; Colección BBVA, de Madrid; Museo de la Real Academia San Fernando, de Madrid; Museo del Prado, de Madrid; Musée Thomas- Henry, de Cherburgo; Musee du Louvre, de París; National Gallery, de Londres, o Dulwich Picture Gallery, de Londres.

También, hay pinturas procedentes de Walker Art Gallery, de Liverpool; The Barber Institute of Fine Arts, de Birmingham; National Gallery of Ireland, de Dublin; Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini, de Roma; Museo de Arte Antiga, de Lisboa; The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York; Kimbell Art Museum Fort Worth, de Texas; Museum of Fine Arts, de Houston; Galleria Nazionale, de Parma; Meadows Museum, de Dallas; Museum of Fine Arts & Hungarian National Gallery, de Budapest; The Frick Collection, de Nueva York; Colección Abelló, de Madrid; Colección Colomer, de Madrid, o National Trust, Dyrham Park, de Swindom.