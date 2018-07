Richard Fearless: “Algunos de mis mejores trabajos no se han hecho públicos, crearlos fue suficiente”

Nacido en la escena clubbing londinense que vio nacer a The Chemichal Brothers, Richard Fearless comenzó, allá por 1996, un proyecto de estudio al que bautizó como Death in Vegas (‘Muerte en las Vegas’). Junto a Steve Helier, Fearless (cuyo apellido real es Maguire) pasó dos años trabajando en el que sería el primer álbum de Death in Vegas que se publicaría en 1997 bajo el título ‘Dead Elvis’. Desde entonces, este artista multidisciplinar ha estado más o menos presente en la escena musical y artística a través de diversos proyectos tanto musicales como audiovisuales. Ahora, tras varios discos y una ausencia de varios años, Richard Fearless, el líder de Death in Vegas, responde a OKDIARIO sobre su próximo disco.

Pregunta: Naciste en Zambia, aunque tus orígenes son británicos. ¿Siendo tus padres de Belfast por qué emigraron a África?

Respuesta: Fue durante los disturbios de Belfast; mi padre era católico y mi madre una protestante escocesa. Pienso que solo querían alejarse tan lejos como fuera posible de Reino Unido. Y debieron de ver Zambia como un destino muy romántico.

P: ¿En qué manera te influenció el haber nacido en Zambia en tu vida? ¿Y en tu música?

R: Solíamos vivir en lugares remotos debido a la naturaleza del trabajo de mi padre, que era ingeniero. Mi padre siempre estuvo interesado en la fotografía y teníamos una habitación oscura en la casa debajo de las escaleras, así que si podía, podríamos ir al “bosque” en los viajes fotográficos. Más tarde nos mudamos a Botswana y vivimos al borde del desierto de Kalahari durante la mayor parte de esos veinte años. Hay algo sobre el desierto, la sensación de espacio, que creo que siempre estoy buscando en mi música y arte. El espacio es algo muy difícil de plasmar en la música y la tendencia es agregar más y más.

Eso es lo que amo tanto sobre dub y techno, la sensación de espacio en la música. También coincidí con el apartheid y la única televisión que pudimos recoger era la africana que, debido a su política, no estaba realmente disponible en la casa a menos que hubiera un juego de deportes. Así que el entretenimiento provino de las colecciones de discos de mis padres y del proyector Super 8 que teníamos. Mis padres solían bailar, mi madre bailaba danzas tradicionales escocesas en Highland y mi padre solía seguir a los líderes de Big Band en Irlanda cuando venían y competían en concursos de baile. De todos modos, recuerdo la emoción de seleccionar un disco que los hiciera bailar, y creo que eso es lo que me llevó a pinchar. Mi hermana es una sobrebia selectora también.

P: ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a la música?

R: Nunca he querido ser músico, realmente todavía sigo sin pretender serlo.

P: Podrías ser denominado como un artista interdisciplinar. ¿Cuáles son las diferencias entre hacer música o arte audiovisual?

R: Conforme pasa el tiempo, pienso que esos dos lados de mi trabajo finalmente se van acercando cada vez más. Especialmente con lo que tengo planeado para el futuro. Como artista solo necesito crear, algunos de mis mejores trabajos no han sido mostrados al público, pero el mero hecho de hacerlo fue suficiente para mí.

P: ¿Cuáles son tus ídolos musicales?

R: Elvis, Velvet Underground, Iggy and the Stooges, the Byrds, Loop, My Bloody Valentine, Felt, Spaceman 3, King Tubby, Scientist, Pete Rock, Underground Resistance, Jeff Mills, Robert Hood, Drexciya, Aux 88, Kevin Saunderson y Octagon Man.

P: ¿A qué te has dedicado tu tiempo entre tu último trabajo y el reciente lanzamiento?

R: Sobre todo he estado trabajando en mi sello discográfico Drone, en nuevos lanzamientos de Richard Fearless, alguna que tora colaboración y trabajo artístico para una próxima exposición que realizaré sobre mi trabajo.

P: ¿Qué podemos esperar de tu nuevo trabajo y tu nueva gira?

R: La única forma que conozco para continuar con Death in Vegas es si siento que tiene relevancia. No puedo quedarme atrapado en el pasado; tiene que ser creativamente emocionante. Estoy mirando las viejas canciones pensando cuales funcionarían con el material más nuevo, en lugar de pensar en una mega mezcla de éxitos.

P: ¿Qué quieres transmitir con este nuevo lanzamiento?

R: Amor