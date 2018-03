Primavera Trompetera Festival da el pistoletazo de salida a la temporada de festivales en España

Ya falta muy poco para el Primavera Trompetera Festival y como no podía ser de otra manera, ya tenemos aquí los horarios de los conciertos y actuaciones que durante los días 15, 16 y 17 de marzo harán saltar y bailar a los asistentes a la cuarta edición del festival jerezano. Si todavía no has adquirido tu entrada para el festival, todavía siguen disponibles en la página web del evento.

Los más valientes podrán disfrutar de la música desde la tarde del jueves. La fiesta de presentación comenzará a las 4 de la tarde y se alargará hasta las 9 de la noche, cuando el grupo All B y su particular estilo de reggae darán el pistoletazo de salida a un fin de semana que para muchos será inolvidable. El cierre del primer día del festival correrá a cargo de El Gueto con Botas.

El viernes ya estaremos metidos de lleno en el festival y es cuando el grueso de la gente aterrizará en el Circuito de Jerez. Pasada la euforia inicial y con las tiendas bien plantadas podremos empezar a disfrutar de los artistas y grupos que la organización ha conseguido traer al festival mas tempranero del panorama español. The Original Wailers, la banda con la que Bob Marley marcó un antes y un después en la música, serán el plato fuerte del día y les acompañaran artistas consagrados como Rosendo o los Mojinos Escozíos. También el viernes, podremos acudir al concierto de Yung Beef, que debutará en este festival.

Pero el plato fuerte de la programación musical se concentra en el sábado y tendrán lugar las actuaciones más esperadas por el público. El Kanka, Dellafuente, La Raíz o SFDK son solo parte del cartel que nos espera un sábado en el que no podremos parar de bailar. El broche del Primavera Trompetera Festival lo pondrá, como no podía ser de otra manera, El Canijo de Jerez, que un año más nos trae alegría y rumba garrapatera a partes iguales y será la última gran actuación que tendrá lugar en el Circuito de Jerez de la Frontera.