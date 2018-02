El Día de San Valentín 2018 enfila ya la cuenta atrás y los enamorados fieles a la tradición buscan la inspiración para hacer más especial una fecha tan señalada. Además del pertinente regalo, qué mejor que un poema romántico para sorprender a la persona amada.

Muchos autores han escrito sobre el amor a lo largo de la historia, pero en el imaginario popular destacan un puñado de ellos como referencias ineludibles para una celebración tan especial. De las plumas de Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda, John Keats, José de Espronceda o Lord Byron, por ejemplo, han salido algunos de los más bellos poemas de amor que pueden servir de inspiración. Estos son algunos:

Amor eterno (Bécquer)

Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la tierra

Como un débil cristal.

¡todo sucederá! Podrá la muerte

Cubrirme con su fúnebre crespón;

Pero jamás en mí podrá apagarse

La llama de tu amor.

Amor a raudales (Lope de Vega)

No sabe qué es amor quien no te ama,

celestial hermosura, esposo bello,

tu cabeza es de oro, y tu cabello

como el cogollo que la palma enrama.

Tu boca como lirio, que derrama

licor al alba, de marfil tu cuello;

tu mano en torno y en su palma el sello

que el alma por disfraz jacintos llama.

¡Ay Dios!, ¿en qué pensé cuando, dejando

tanta belleza y las mortales viendo,

perdí lo que pudiera estar gozando?

Mas si del tiempo que perdí me ofendo,

tal prisa me daré, que aun hora amando

venza los años que pasé fingiendo.

Si tú (García Lorca)

El cielo se perderá:

muchacha campesina,

bajo el cerezo,

lleno de rojos gritos,

te deseo.

El cielo se borrará…

Si entendieras esto,

al pasar por el árbol

me darías tus besos.

Acuérdate de mí (Lord Byron)

Llora en silencio mi alma solitaria,

excepto cuando está mi corazón

unido al tuyo en celestial alianza

de mutuo suspirar y mutuo amor.

Es la llama de mi alma cual lumbrera,

que brilla en el recinto sepulcral:

casi extinta, invisible, pero eterna…

ni la muerte la puede aniquilar.

¡Acuérdate de mí!… Cerca a mi tumba

no pases, no, sin darme una oración;

para mi alma no habrá mayor tortura

que el saber que olvidaste mi dolor.

Oye mi última voz. No es un delito

rogar por los que fueron. Yo jamás

te pedí nada: al expirar te exijo

que vengas a mi tumba a sollozar.

A un ruiseñor (Espronceda)

Canta en la noche, canta en la mañana,

ruiseñor, en el bosque tus amores;

canta, que llorará cuando tú llores

el alba perlas en la flor temprana.

Teñido el cielo de amaranta y grana,

la brisa de la tarde entre las flores

suspirará también a los rigores

de tu amor triste y tu esperanza vana.

Y en la noche serena, al puro rayo

de la callada luna, tus cantares

los ecos sonarán del bosque umbrío.

Y vertiendo dulcísimo desmayo,

cual bálsamo suave en mis pesares,

endulzará tu acento el labio mío.

La bella dama sin piedad (John Keats)

Oh, ¿Qué es lo que te aflige, caballero de armas

Solitario y deambulando débilmente?

El junco se marchita en el lago

Y ningún pájaro canta.

Oh, ¿Qué es lo que te aflige, caballero,

Tan demacrado y tan lleno de dolor?

El granero de la ardilla está lleno

Y la cosecha ya ha sido recogida.

Veo un lirio en tu frente

Con la agonía de las gotas de febril rocío

Y en tu mejilla una rosa que rápida,

se desvanece al marchitarse

Conocí a una dama en los prados

de completa belleza, una niña de las hadas;

Su pelo era largo, su caminar ligero

Y sus ojos salvajes

Hice una guirnalda para su cabeza

Brazaletes también, que la llenaron de fragancias;

Ella me miró al hacerme el amor

Con dulces suspiros.

La senté en mi corcel

Y nada más vi durante el resto del día

A mi lado ella se recostó, y cantó

Una canción de las hadas.

Ella me encontró raíces de dulce sabor

Miel salvaje y maná del rocío

Y en un lenguaje ciertamente extraño dijo-

‘Te amo’

Ella me llevó a su cueva encantada

Y allí lloró, y suspiró dolorida,

Y allí con cuatro besos

cerré sus ojos salvajes..

Y allí me cantó hasta dormirme

Y allí soñé – ¡Oh! ¡Maldito sea!

El último sueño que tuve

En la pendiente de la fría colina.

Vi pálidos reyes, y princesas también,

Pálidos guerreros, todos con la palidez de la muerte;

Ellos gritaban – ‘¡La bella dama sin piedad

Te ha esclavizado!’

Vi sus hambrientos labios en la penumbra

Bien abiertos, adviertiendo

Y desperté, y me encontré aquí,

En la pendiente de la fría colina.

Por eso me encuentro aquí

Solitario, deambulando débilmente,

Aunque el junco se marchite en el lago

Y ningún pájaro cante.