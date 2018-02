De entre todos los aditamentos que concurren en la Superbowl, el más interesante es, sin duda, el halftime show. Este año, Justin Timberlake ha sido el encargado de poner la guinda en la actuación estelar durante el descanso de la Superbowl LII entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles.

El artista que presenta nuevo disco, Man of the woods, descendió al escenario directamente desde uno de los vomitorios de la grada del U.S. Bank Stadium. Acompañado por una impresionante banda en directo desplegó una muy buena coreografía, un rasgo característico del cantante y antiguo líder de NSYNC. Pero nada más.

El momento emotivo de la actuación se produjo cuando Timberlake, al piano, ‘tocó un tema a dúo’ con el fallecido Prince. En recuerdo del cantante fallecido, oriundo de la ciudad que acogía la Superbowl, una gigantesca y vaporosa tela proyectaba imágenes del cantante de Minneapolis.

La actuación de Justin Timerlake no pasará a la historia como una de las más vistosas ni de las más espectaculares, ni siquiera entre las más polémicas. La actuación de la pasada Superbowl a cargo de Lady Gaga o la de hace dos años, con Beyoncé, Bruno Mars y Cold Play sobre el escenario dejaron imágenes para la historia.

Regreso tras el ‘nipplegate’

La última vez que el cantante de Memphis actuó en el halftime show fue en el año 2004. Y el espectáculo no defraudó, es más, dio mucho más que hablar tras el partido que el propio resultado del mismo. Durante su actuación, compartiendo escenario con Janet Jackson, el cantante destapó uno de los pechos de la hermana del mito, de Michael Jackson.

El debate estaba servido. Fue preparado o todo fue fruto de la improvisación y el desparpajo de Timberlake. El caso es que el conocido como ‘nipplegate’ cambió para siempre la retransmisión del espectáculo del intermedio, que pasó a realizarse con cierto delay –retardo– para prever situaciones ‘incómodas’ como la sucedida en 2004.

Eso sí, el cantante y actor ha estado en una especie de ‘cuarentena’ en este tipo de espectáculos. No así Janet Jackson que, si llegaba a la Superbowl en horas bajas, desde aquel escándalo no ha vuelto a levantar cabeza artísticamente.