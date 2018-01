‘Fuego y furia’: el escandaloso libro que demuestra que es mejor tener a Trump de enemigo que de amigo

Donald Trump no ha tenido un buen día de Reyes este año. ‘Fire and Fury’ (‘Fuego y Furia’ en español) no sólo ha salido publicado, —al contrario de lo que él hubiera querido—, sino que va camino de convertirse en un fenómeno editorial de época. Su autor, el periodista Michael Wolff, ha encontrado un aliado en su peor enemigo. Tanto ha presionado el presidente de los Estados Unidos para que no se publicase la obra que al final lo ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Wolff es ya una celebridad planetaria gracias a los más de 200 testimonios que ha reunido en su libro con el objetivo de revelar los secretos más inconfesables del hombre que maneja el mundo.

Los dueños de la editorial Henry Holt and Co. se frotan las manos con una obra a modo de boleto premiado de la lotería. El título es tan sugerente en inglés como en su traducción al español: ‘Fuego y Furia, dentro de la Casa Blanca de Trump’. Michael Wolff ha pulsado el botón rojo que deja a la intemperie las vergüenzas de Trump. En su libro asegura que el magnate se quedó “perplejo” cuando ganó las elecciones de EEUU. Lo presenta como un hombre sin preparación, incapaz de asumir sus responsabilidades y que incluso se sintió incómodo durante la toma de posesión.

Un líder sin liderazgo que considera la Casa Blanca como un lugar “espeluznante”. Al que el magnate de la comunicación Rupert Murdoch, entre otras personalidades, considera un “idiota”. ‘Fire and Fury’ describe su día a día como un contexto “caótico”. Hay testimonios asegura que el mayor centro de poder del mundo está en manos de un incapaz. Confesiones y juicios de personas que han trabajado y trabajan muy cerca del actual mandatario estadounidense, por lo que aún otorga un mayor impacto y verosimilitud al relato.

Encuentros que han puesto negro sobre blanco confesiones como las de Steve Bannon. El ex responsable de estrategia del presidente consideraba que el hijo de éste era un “traidor antipatriota” por reunirse con un grupo de rusos cercanos a las fuerzas preponderantes en el Kremlin. Un seísmo en el imperio Trump que también cuenta con elementos que, de tan surrealistas, resultan cómicos. Según el libro, Ivanka —hija mayor del presidente— se ríe del pelo de su padre y critica las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para reducir su cuero cabelludo.

No obstante, más allá del vasto trabajo periodístico, ha sido la propia Administración Trump la encargada de publicitar el libro hasta convertirlo en el objeto de deseo de millones de lectores. No es ningún secreto que el propio presidente ha intentado parar su publicación por todos los medios. De hecho, fue la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, la primera en decir que el volumen estaba lleno de “señalamientos falsos y engañosos”.

Best seller

Estos ataques han fomentado un interés —ya es best seller en Amazon— que no se recordaba en el mundo editorial estadounidense desde que en el año 2013 ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’, del suizo Joël Dicker, se convirtió en uno de los libros más vendidos de los últimos 50 años. Ahora, ‘Fire and Fury, inside the Trump White House’ amenaza con triturar todos los registros y pasar por encima de la mismísima saga de Harry Potter.

Mientras tanto, Trump encara una cuesta de enero con desniveles de incomodidad que nada tienen que envidiar a las rampas de puertos como el Mortirolo, el Angliru o Alpe d’Huez. Si algo ha demostrado este libro, además de las grietas interna del Ejecutivo más poderoso del mundo, es que la campaña más rentable de marketing es ser enemigo de Donald Trump.