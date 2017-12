La escritora Rosa Montero critica el sexismo en instituciones como la RAE

La escritora y periodista Rosa Montero, último premio de las letras españolas, ha afirmado este viernes que el hecho de que en la RAE haya “tan pocas mujeres” es una “prueba más” de que, “cuanto más vas subiendo en lugares de poder”, más aprecias “la construcción sexista de antaño”. Así lo ha manifestado Montero durante el encuentro que ha mantenido con los miembros del Club Internacional de Prensa, quienes le han entregado el premio a toda su trayectoria profesional.

Una charla distendida con los que han sido compañeros de profesión, donde la autora madrileña (1951), gran defensora de los derechos de las mujeres, ha añadido también que la sociedad no “valora igual a la mujer” que al hombre: “Y si no reconocemos esto, seguiremos así”.

“Pido que se nos juzgue igual que a los hombres, somos tan buenas o mejores que ellos”, ha añadido, al tiempo que ha valorado la posible inclusión de la palabra “heteromatriarcado” en el “Diccionario de la RAE” como algo que “puede ayudar”, aunque ha pedido a la Academia que “contextualice más las palabras”.

“Se debería hacer mucho más trabajo del que se está haciendo para calificar unas palabras de machistas o racistas”, ha criticado y ha apoyado la inclusión de la palabra “animalismo” en el diccionario.

En cuanto a su entrada en la RAE, Montero ha reiterado que “no volverá a presentarse”. “Yo prefiero equivocarme por acción y no por omisión. Tenía mis dudas de presentarme a la academia porque no me veo mucho, me parece asfixiante su rutina obligatoria, y me lo pensé bastante (…). Lo he hecho -presentarme- y no ha salido, ya está”, ha puntualizado.

La ganadora del Premio Nacional de las Letras 2017 ha dicho también que tiene en mente un ensayo sobre “creación y locura”, pero al que le preceden otros como “escribir una novela y reescribir otra”.