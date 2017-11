Javier Cofiño: “El estilismo de la portada ‘Más’ de Alejandro Sanz es mío”

Desde su salón de peluquería madrileña, Javier Cofiño ha metido tijera en cabezas de políticos, deportistas o empresarios. Propietario también de tiendas de ropa, Cofiño ha asesorado sobre su imagen a celebrities como Beyoncé, Pink, Alejandro Sanz o Ana Álvarez, su musa. “Empecé con Enrique Iglesias y eso me encantó, estuve muchos años con él”, ha declarado el peluquero de las estrellas. “Con Alejandro estuve trabajando 7 años. El estilismo de la portada ‘Más’ es mío”, ha señalado.

A priori, el peluquero ha señalado que hay que trabajar de manera cautelosa, “mi trabajo es la imagen y su imagen es la mía”. “Siempre he tenido mi salón en Madrid, pero he viajado por todo el mundo. Ellos, los artistas son los que me han dado mi visibilidad”.