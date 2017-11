allowfullscreen>

El festival MIRA celebró, con éxito, su séptima edición en la antigua fábrica Fabra i Coats de Barcelona. Su programa plagado de nombres destacados de la electrónica y de las artes visuales se convertía en un catálogo de experiencias únicas para el visitante. Muchos eran los ‘must’ en esta edición: la presentación del nuevo trabajo de James Holden con su banda The Animal Spirits; el maestro del ‘ambient’, William Basinski, con su álbum inspirado en David Bowie ‘A Shadow in Time · For David Robert Jones’ o la presentación de Shackleton con Anika Henderson y los visuales de Pedro Maia.

Aunque estos nombres proporcionaron la parte mas segura y atractiva del cartel, fue un placer descubrir artistas no tan conocidos en nuestro país que elevan la calidad del festival mas allá de las expectativas. Estos son los artistas poco conocidos que han destacado en esta séptima edición de MIRA.

Visionist

El artista londinense de ‘grime’ Louis Carnell se dio a conocer en 2013 con la publicación de su EP ‘I’m Fine’ (Lit City Trax) en el que expresaba y calmaba su ansiedad a través de sus composiciones. En 2015 publicó su primer largo ‘Safe’ en el sello de música experimental PAN. Programado pocas veces en nuestro país pero en eventos referentes (Post Club lo trajo a Madrid por primera vez en 2013, y en 2014 visitó Sónar), el festival aprovechó la publicación de su segundo largo ‘Value’(Big Dada) para invitarle a presentar su directo.

Un espectáculo lleno de fuerza con rupturas rítmicas y melodías que degeneraban en ruido que hizo a los asistentes contener el aliento. Pedro Maia le acompañó a los visuales con imágenes de cuerpos desnudos y del propio Visionist, todo en blanco y negro y con mucho humo, dotando al espacio envigado de un misterio y una inquietud especial.

Patten

La banda londinense de música experimental Patten fue la encargada de cerrar la jornada del jueves del festival MIRA con un directo post-punk con toques industriales, con percusiones y voces distorsionadas en directo y la ambientación visual del colectivo 555-5555.

Patten comienza su trayectoria en 2006 como el proyecto en solitario de un músico que prefiere no revelar su nombre real, en 2013 ficha por el sello de culto Warp (Aphex Twin, Autehcre, Boards of Canada,…) donde publica en 2014 su álbum de más éxito ‘Estoile Naiant’. En 2016, con Patten ya como dúo aunque aún sin conocer el verdadero nombre de sus integrantes (que firman con las misteriosas iniciales A y D) lanzan su último trabajo ‘Ψ‘(Warp).

Julianna Barwick

Muy acorde con la campaña gráfica de este año de MIRA, Julianna Barwick, que comenzó su carrera musical en el coro de una iglesia, parecía llevarnos al cielo con su voz angelical montada loop tras loop y su delicadeza a los teclados. Presentó su último trabajo ‘Will’ lanzado en 2016 por el sello americano de música independiente Dead Oceans, conocido por sus reseñas de Slowdive, entre otros.

The Bug vs Dylan Carlson of Earth

El polifacético Kevin Martin aka The Bug presentó un directo diferente en MIRA, acompañado en el escenario por el virtuoso de la guitarra Dylan Carlson, fundador del legendario grupo drone metal Earth. Las distorsiones y los graves que componen ‘Concret Desert’ (Ninja Tune, 2017) sumergieron el escenario principal en una introspección profunda y continuada durante todo el directo. Un show con ausencia de visuales pero con un componente ambiental muy fuerte, gracias a las luces cálidas y el denso humo que acompañaron la pieza musical.

Fantástic twins

La artista francesa Fantastic Twins aparecía en el escenario de sonido 3D para hacer temblar los cristales del Fabra, ante un público ya predispuesto tras la actuación de Tolouse Low Trax. Fantastic Twins, The Twins en sus inicios, es el proyecto en solitario de la artista francesa Julienne Dessagne que acaba de publicar EP en Optimo Music y su álbum debut en Hippie Dance.

Sonidos acid y techno, percusiones old school y sus gritos, compusieron un directo inolvidable y rebosante de fuerza en el festival MIRA 2017.

Tzusing

El artista malayo Tsuzing fue el encargado de cerrar la segunda noche del festival MIRA con un Dj set apasionante que revolvió toda la pista. Sonidos techno, melodías rotas, noise y pasajes hardcore perfectamente acoplados lograron que toda la pista se rindiera al baile. Actualmente se encuentra asentado en la escena de Shanghai y Taipei, y su reciente publicación en el sello de culto L.I.E.S le ha abierto definitivamente la puerta a occidente.

Onionlab

El estudio barcelonés Onionlab, creadores de la instalación que combinaba robots y láser en una estética coreografía mecánica en la pasada edición del MIRA, volvieron a sorprender este año con un VJ Set a cargo de Jordi Pont acompañando el set del Dj Tzusing. A través de una inteligente combinación de láser y visuales, las formas geométricas parecían ser sensibles láser, reaccionando a su forma y movimiento. Un espectáculo muy curioso que tardaremos en olvidar.