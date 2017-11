El festival MIRA: simbiosis perfecta entre música electrónica y artes digitales [FOTOGALERÍA]

Vestido como un auténtico vaquera, el americano William Basinski mezcló en directo los loops que componen su último trabajo ‘A Shadow In Time- For Robert Jones’, su tributo personal a David Bowie. Con una ambientación minimalista de luces blancas que se movían lentamente y un humo denso que rodeaba de manera intermitente al artista mientras estático realizaba sus cambios. La mayor parte del público se acomodó en el suelo para disfrutar de la pieza.

Shackleton era uno de los grandes nombres programados del festival.

Con mas de diez años de trayectoria a sus espaldas, es el co-fundador del sello Skull Disco y el fundador de Woe To The Septic Heart! El británico presentó en directo su último trabajo ‘Behind The Glass’ junto a la prodigiosa voz de Anika. Un directo de alta calidad, acorde con el disco y con las expectativas del público.

Tras el espectáculo de Shackleton el festival llegó, en nuestra opinión, a su punto álgido con las actuaciones de los siguientes tres artistas:

Visionist

Uno de los nombres que el festival ha dejado grabado en nuestras cabezas fue el del joven artista Louis Carnell, conocido como Visionist. El londinense presentó por primera vez en España su álbum, publicado recientemente en el sello Big Dada, ‘Value’. Un directo de Ritmos contundentes, melodías futuristas, una pieza muy intensa que escaló al podio de las mejores actuaciones del MIRA 2017. Los visuales de Pedro Maia, especialmente diseñados para el directo de Visionist, completaban la oscuridad y dureza de la pieza.

Emptyset

Actuaron despues de Visionist, continuando con el sonido desgarrado que había impuesto el ingles. Con estructuras rítmicas aún mas duras y rápidas y un directo visual apasionante.

Emptyset van un paso por delante de la pura electrónica. Y es que son eso y mucho más. Este dúo de Bristol, formado en 2005 por James Ginzburg y Paul Purgas, son como dos científicos que exploran las propiedades materiales del sonido y la correspondencia de éste con la arquitectura, la performance y los modos físicos de producción.

Han editado música, han producido instalaciones para la Tate Modern Gallery de Londres,han grabado sonidos en la campiña inglesa y han creado una performance con propagación ionosférica. Emptyset llegaron a MIRA 2017 para presentar, por primera vez en España, un extraordinario show inmersivo -único en el mundo-, apoyados en el reciente ‘Borders’ (Thrill Jockey, 2017) y con los visuales en directo del artista Sam Williams: una actuación que tiene a la épica (digital) como sinónimo perfecto.

Mu-ziq

Continuando con la procesión de nombres representantes de la música mas avanzada, Mike Paradinas es el capo de Planet MU y m-Ziq es su alias más conocido, o al menos el nombre por el que se le considera un mito de la IDM. Todo empezó cuando Aphex Twin escuchó material suyo y, en 1993, editó ‘Tango n’ Vectif’ en su propio sello Rephlex. “El mejor disco de electrónica de la historia”, DJ ZERO dixit.

Llegó a MIRA 2017 para presentar un nuevo disco que aún está en proceso de producción, lo cual nos hace doblemente felices: primero, por volver a tenerlo en el festival (actuó en 2013 dejando una huella imborrable) y segundo, por el hecho de presenciar el estreno de un nuevo disco de una de las figuras históricas (y en plena forma) de la electrónica mundial.

Paranoid London: un super live que acabó en rave

Paranoid London son un dúo inglés que no se andan con rodeos: “Nosotros hacemos Acid” dicen sin tapujos. Desde su debut en 2007, Gerardo Delgado y Quinn Whalley ejemplifican a la perfección la cultura DIY al autoeditarse sus trabajos, siempre en la línea de los mejores abanderados de la escena acid y house de Chicago con predominancia de vocales y beats potentes.

En este preciso momento, este par de geniales compositores electrónicos están trabajando en un nuevo álbum que presentaron en MIRA 2017 junto a un set de visuales de autoría propia. Llevan el acid house a un nivel inimaginable en directo y sí, hacen de todo y lo hacen muy bien.

I-F (InterrFerence)

I-F (InterrFerence) supura cultura musical por todas partes: es DJ, productor y locutor de radio, y autor de “Space Invaders Are Smoking Grass”, uno de los himnos del electro. Además, es jefe de los sellos Viewlexx y Murdercapital y dirige Intergalactic FM, emisora que transmite 24/7 a nivel mundial y al servicio de todos los géneros imaginables.

El holandés llegó a MIRA para derrochar carisma y habilidad en una de esas sesiones donde abrazó estilos como Italo disco, techno, electro, house o acid. Una velada donde este gigante de la electrónica demostró que “I-F knows and plays it all” es una gran definición y una sentencia excelente para el público con ganas de pasarlo bien. En el escenario, estuvo acompañado del VJ Jorge Cumbre transformando de esta manera la sesión en una experiencia audiovisual exclusiva para MIRA 2017.

Llegar al cielo (o al infierno) con las instalaciones del festival MIRA

Las instalaciones estaban fijas en distintos espacios del Fabra i Coats y podían visitarse durante las tres jornadas, se produjeron algunas colas pero muy leves, al igual que en el acceso al escenario MIRA Dome, gracias a trasladar la parte de programación que suele estar alojada dentro al nuevo espacio de sonido 3D.

‘Quantum Chromodynamics’ by Glassworks

Instalación interactiva que consistió de unos drones colocados en fila y sosteniendo unas luces en forma de tubo, los drones reaccionan ante la presencia de los individuos que tienen debajo con luz y movimiento. Creando formas geométricas que recuerdan la estructura del adn.

Ouchhh presents ‘Orion’

Orión es una instalación que ocupó buena parte de la tercera planta del fabra, con una pirámide invertida suspendida en el aire y una docena de cabezas móviles de luz blanca, el estudio crea una coreografía lumínica en la que los distintos elementos juegan con el movimiento, el tiempo y el espacio.

MIRA Rainbow Room by Eyesber, Devide & Pauk

Instalacion creada por los tres colectivos en conjunto. Ofreció un espacio a la relajación, el asistente podía disfrutar sentado en cómodos puffs de los distintos arcoiris que la luz descompuesta por una máquina a base de prismas hacia

Heaven or Hell “MIRA’s fate is on you” by Domestic Data Streamers

Instalación performance, tras una espera en un túnel flanqueado por luces accedías a una sala con un grupo de personas y allí está Jesucristo rodeado de luces y humo. Te hace una preguntas ( un poco ridículas) y tras tu respuesta decide si debes ir al cielo o al infierno, según te toque te da una pastilla roja o una azul (smint) y una pegatina 🙂

El escenario de sonido 3D

El escenario de sonido 3D es una iniciativa innovadora pero creemos que no tan exitosa como podría ser, el escenario resultó muy bien para el show que Ralp había preparado, proporcionando la sensación real de que el sonido viajaba a través del sistema sonoro.

Sin embargo, las actuaciones en directo no diseñadas especialmente para esta modalidad de sonido envolvente, el recorrido no resultaba tan eficiente, el sonido era lanzado de forma aleatoria por el técnico hacia los distintos puntos de la sala y cuando la pista se encontraba bastante llena el sonido no accedía a todos los rincones, proporcionando una sensación intermitente, confiamos en el concepto pero quizá haya que plantearse el diseño de la experiencia o alguna mejora técnica