Las estilistas profesionales revelan el truco para vestir mejor: «Necesitas colores base y potentes»

Elegir correctamente los colores de la ropa puede transformar por completo cualquier look. Una buena combinación permite proyectar una imagen cuidada, equilibrada y acorde con cada ocasión, ya sea una jornada laboral, una salida informal, una celebración especial o simplemente un día en el que quieras sentirte bien con lo que llevas puesto.

Además de aportar estilo, saber combinar colores ayuda a crear conjuntos que resultan cómodos y favorecedores. Es mejor no seguir reglas estrictas, sino de conocer algunos principios básicos que facilitan la elección de prendas y accesorios para conseguir un resultado armonioso, elegante y lleno de personalidad. La combinación de colores al vestir también puede convertirse en una herramienta para expresar la personalidad y destacar sin perder naturalidad.

Cómo combinar colores para vestir

Desde Hanek afirman que cuando se trata de estilo, tener un guardarropa repleto de prendas caras y de las mejores marcas no es garantía de éxito. Necesitas saber es cómo combinar lo que tienes a la mano de la manera adecuada para estar siempre correctamente conjuntada.

Los tonos adecuados pueden aportar luminosidad al rostro, generar contrastes interesantes o conseguir una apariencia más sofisticada sin necesidad de utilizar prendas llamativas. Para lograrlo, es importante tener en cuenta no solo los colores individuales, sino también la intensidad de cada tono, los estampados, los accesorios y el contexto en el que se utilizará el conjunto. Con algunos trucos sencillos es posible crear combinaciones equilibradas, modernas y versátiles que atraigan todas las miradas y funcionen en diferentes ocasiones.

Los mejores trucos para combinar bien los colores al vestir

Utiliza los colores neutros como base

Los colores neutros son grandes aliados para construir un look equilibrado. Blanco, negro, gris, beige, marrón y azul marino pueden combinarse fácilmente entre sí y sirven como punto de partida para incorporar tonalidades más llamativas.

Mayte Gálvez, influencer de moda, asegura que es un color clásico y elegante. Una buena estrategia consiste en elegir una prenda principal en un tono neutro y añadir color mediante otra pieza o los accesorios.

Por ejemplo, unos pantalones beige pueden combinarse con una camisa azul, mientras que un vestido negro puede adquirir un aire completamente diferente con zapatos o un bolso en un tono vibrante.

Combina colores siguiendo la rueda cromática

Conocer la relación entre los colores facilita mucho la elección de prendas. Los colores complementarios, ubicados en posiciones opuestas dentro de la rueda cromática, generan contrastes atractivos. El azul y el naranja, el verde y el rojo o el violeta y el amarillo son algunos ejemplos.

Estas combinaciones crean una apariencia armónica y sencilla. «Naranja es vibrante, símbolo de amor y fertilidad, un combinación muy en tendencia», asegura Mayte Gálvez.

No combines demasiados colores en un mismo look

Cuando existen dudas sobre cómo combinar colores de ropa, una de las reglas más fáciles de aplicar es limitar la cantidad de tonos. Utilizar dos o tres colores principales suele ser suficiente para conseguir un estilismo equilibrado.

Esto no significa que todos los accesorios deban ser exactamente del mismo color. Lo importante es evitar que cada prenda compita visualmente con las demás. Una base neutra permite introducir un color protagonista sin sobrecargar el conjunto.

Juega con diferentes tonalidades de un mismo color

Las combinaciones monocromáticas son una alternativa elegante y fácil de llevar. Consisten en utilizar diferentes tonos, intensidades o matices de un mismo color.

Por ejemplo, puedes combinar azul marino con azul medio y celeste, o diferentes tonalidades de beige y marrón. Este recurso aporta profundidad al look y permite vestir de manera sofisticada sin necesidad de recurrir a contrastes intensos.

Usa accesorios para añadir color

Los complementos son una excelente forma de experimentar con nuevas combinaciones sin modificar completamente el vestuario. Un bolso, un pañuelo, unos zapatos, un cinturón o unas joyas pueden aportar el toque de color que necesita un conjunto.

Si llevas ropa en tonos neutros, puedes utilizar un accesorio de color intenso para crear contraste. También puedes repetir sutilmente un mismo tono en dos accesorios para generar una conexión visual entre las diferentes partes del look.

Adapta los colores a la ocasión

No todas las situaciones requieren el mismo nivel de contraste o intensidad. Para la oficina o eventos formales, los tonos neutros, oscuros y combinaciones sobrias suelen transmitir una imagen elegante y profesional. En ocasiones informales, puedes experimentar con colores más vivos y contrastes originales.

Para una celebración, también puedes incorporar tonos metalizados o colores intensos, siempre procurando que el conjunto mantenga cierta armonía. La mejor combinación será aquella que, además de verse bien, resulte apropiada para el lugar, el horario y el tipo de evento.

Consejos para combinar colores al vestir