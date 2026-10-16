La casa de Juan del Val y Nuria Roca en Candeleda: así han invertido el millón de euros del Premio Planeta

Juan del Val y Nuria Roca han encontrado en la Sierra de Gredos el lugar perfecto para disfrutar de una vida alejada del ritmo de Madrid. El escritor, que ganó el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, recibió un millón de euros que, junto a su mujer, ha destinado a un proyecto muy especial: una casa de campo en Candeleda, al sur de la provincia de Ávila. La vivienda, reformada para adaptarla a las necesidades de la familia, cuenta con cinco dormitorios, seis cuartos de baño y amplios espacios pensados para compartir tiempo con sus seres queridos. Un refugio rodeado de naturaleza que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de la presentadora.

Una casa de campo para disfrutar en familia

La propiedad de Juan del Val y Nuria Roca se encuentra en Candeleda, un municipio abulense situado a los pies de la Sierra de Gredos y rodeado de paisajes naturales. Lejos del bullicio de la capital, la pareja ha apostado por una vivienda en la que el entorno tiene un papel protagonista, con vegetación, árboles y espacios exteriores para disfrutar de las distintas estaciones del año.

La casa ha experimentado una reforma integral para convertirla en un hogar cómodo y adaptado al estilo de vida del matrimonio y sus tres hijos. La construcción, distribuida en una sola planta, combina elementos rústicos con una estética actual, en la que predominan los materiales naturales y la luz. El resultado es una vivienda que mantiene la conexión con el paisaje sin renunciar a las comodidades de una residencia moderna.

Uno de los espacios principales es el salón, de grandes dimensiones y dividido en dos ambientes, pensado tanto para el descanso como para las reuniones familiares y con amigos. La vivienda dispone, además, de cinco dormitorios y seis cuartos de baño, una distribución que permite recibir invitados con comodidad y disfrutar de estancias prolongadas.

La decoración, en la que ha participado el interiorista Pepe Leal, refuerza esa combinación de tradición y modernidad. La madera, la piedra y las texturas orgánicas ayudan a integrar la casa en el entorno rural, mientras que los espacios amplios y la distribución buscan aprovechar al máximo la luz natural.

El destino del millón de euros del Premio Planeta

El dinero que Juan del Val recibió por el Premio Planeta ha estado ligado a este proyecto inmobiliario. El escritor ganó el galardón en octubre de 2025 con Vera, una historia de amor, una novela protagonizada por una mujer de 45 años que decide cambiar el rumbo de su vida sentimental. La distinción está dotada con un millón de euros, una de las mayores cuantías económicas del panorama literario internacional.

Tras hacerse con el premio, el colaborador de El Hormiguero explicó que él y su mujer estaban inmersos en las obras de su nueva casa. Meses después, Nuria Roca confirmó que habían destinado el dinero a este proyecto familiar. La presentadora explicó que llevaba tiempo soñando con tener un lugar así y que, desde que descubrió Candeleda, sintió una conexión especial con el entorno.

La vivienda se ha convertido así en una inversión patrimonial y, al mismo tiempo, en un espacio para disfrutar del tiempo libre. No obstante, el millón de euros corresponde a la dotación del premio antes de considerar las obligaciones fiscales que puedan aplicarse, por lo que no debe interpretarse necesariamente como el importe neto disponible para la pareja.

Candeleda, el refugio lejos de Madrid

La elección de Candeleda no es casual. Situado en el valle del Tiétar, al sur de Ávila, el municipio destaca por su proximidad a la Sierra de Gredos, sus bosques, sus gargantas naturales y sus rutas al aire libre. El paisaje ofrece una alternativa a la vida urbana y permite disfrutar de actividades como el senderismo, los paseos por el campo o los baños en las pozas de la zona durante los meses más cálidos.

La propiedad se suma a la residencia que el matrimonio tiene en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde mantiene su base habitual por motivos profesionales. Mientras la vivienda madrileña facilita sus compromisos laborales, la casa de Ávila les permite cambiar de escenario durante los fines de semana y las vacaciones.