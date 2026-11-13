Violeta Mangriñán atraviesa unos días especialmente complicados. La influencer compartía hace apenas dos días una preocupante reflexión en sus redes sociales en la que confesaba estar viviendo con miedo desde que sucediera algo que calificaba de «muy gordo» en su urbanización. Un episodio que, según explicaba, la había dejado profundamente afectada hasta el punto de despertarse sobresaltada por cualquier ruido durante la noche y sentir miedo incluso dentro de su propia casa.

«No es justo ni normal vivir con miedo en tu propia casa», escribía junto a una imagen en la que también contaba que había necesitado acudir a una psicóloga para intentar gestionar lo sucedido. Además, revelaba que ese mismo día le habían realizado por primera vez una resonancia craneal para investigar unos fuertes pinchazos en la cabeza y que, durante la prueba, había llegado a quedarse profundamente dormida.

Ahora, COOL ha podido conocer en exclusiva qué habría ocurrido en la urbanización madrileña en la que vive la influencer, entre otras VIP. Tras ponerse en contacto con varios vecinos de la zona, hemos podido reconstruir los detalles de un episodio que ha generado una enorme preocupación entre los residentes.

Según los testimonios recabados por esta revista, los hechos tuvieron lugar la semana pasada y tuvieron como protagonista a una mujer que se disponía a entrar en su vivienda con su vehículo, un coche de alta gama. La urbanización, situada en Majadahonda, cuenta con chalets independientes, jardines privados y diferentes medidas de seguridad para proteger a sus residentes.

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La mujer se encontraba accediendo al garaje de su parcela cuando, en el momento en el que estaba cerrándose la cancela de acceso, aparecieron repentinamente tres individuos encapuchados. Según el relato trasladado a COOL por vecinos conocedores de lo ocurrido, los asaltantes portaban machetes y se dirigieron directamente hacia el vehículo.

La situación se volvió especialmente angustiosa cuando los tres individuos trataron de abrir la ventanilla del copiloto para acceder al interior del coche. En cuestión de segundos, la mujer tuvo que reaccionar para intentar ponerse a salvo.

Su rápida reacción fue determinante. Siempre, según las fuentes vecinales consultadas, la cancela del garaje volvió a abrirse y la conductora aprovechó ese momento para salir de la parcela a toda velocidad. En su maniobra de huida, habría llegado a arrollar a los individuos que intentaban acceder al vehículo, priorizando en todo momento ponerse a salvo.

Por el momento, no han trascendido públicamente más detalles sobre el estado de los presuntos asaltantes ni sobre las posibles consecuencias del incidente. Según la información trasladada a esta revista, lo sucedido estaría siendo investigado, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjo y las medidas de seguridad con las que cuenta la urbanización.

Una urbanización de famosos que ahora vive con miedo

La preocupación entre los residentes es evidente. No se trata de una zona residencial cualquiera: esta urbanización privada de Majadahonda es conocida también por ser el lugar de residencia de diferentes rostros populares. Además de Violeta Mangriñán, en la zona viven otros nombres conocidos como Nagore Robles, Juan Magán o Malú.

El episodio ha provocado inquietud entre los vecinos, que ven cómo un lugar que hasta ahora asociaban con la tranquilidad, la privacidad y la seguridad puede convertirse también en escenario de una situación de enorme peligro.

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Y es precisamente ese sentimiento el que parece haber marcado los últimos días de Violeta, que podría haberle ocurrido con sus dos niñas pequeñas. Aunque en sus publicaciones no entraba en detalles sobre lo ocurrido, sí dejaba entrever hasta qué punto la experiencia había alterado su día a día. «Cada vez que escucho un ruidito por la noche, me despierto asustada, en pánico, pensando que están entrando en casa», confesaba.

Una sensación difícil de gestionar, especialmente cuando el hogar debería ser el lugar donde sentirse más protegido. Mientras se esclarecen las circunstancias del suceso, el miedo y la preocupación se han instalado entre los residentes de esta exclusiva urbanización madrileña.