Penélope Cruz repite con Bad Bunny y monta la fiesta junto a Javier Bardem y Sergio Ramos

Penélope Cruz ha vuelto a demostrar que es una auténtica fan de Bad Bunny. La actriz española no ha querido perderse una segunda oportunidad de disfrutar del espectáculo del artista puertorriqueño en Madrid y, apenas unos días después de asistir a uno de sus conciertos en el estadio Metropolitano, ha repetido experiencia en una noche que reunió a algunas de las personalidades más conocidas del panorama nacional.

Si en su primera visita al concierto disfrutó del show desde la famosa ‘Casita’ junto a su hermana Mónica Cruz y su inseparable amiga Goya Toledo, esta vez la intérprete cambió de ubicación y se instaló en uno de los exclusivos palcos VIP del recinto. Allí estuvo acompañada por su marido, Javier Bardem, y por un invitado de excepción: Sergio Ramos. La presencia conjunta de tres de los españoles más reconocidos internacionalmente no pasó desapercibida para nadie y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

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Fue precisamente el exfutbolista del Real Madrid quien compartió en sus redes sociales varias imágenes de la velada. En ellas se puede ver a Ramos disfrutando relajadamente del concierto junto a Penélope y Javier, todos ellos sonrientes y entregados a un espectáculo que volvió a conquistar al público madrileño. El sevillano no escatimó elogios hacia el cantante y quiso dejar constancia de la gran impresión que le causó el show. «Un show increíble, tres horas de puro espectáculo. ¡Cómo disfrutamos! Todos mis respetos hacia ti, Benito. ¡A seguir rompiéndola!», escribió Sergio Ramos junto a las instantáneas que rápidamente acumularon miles de reacciones y comentarios. Las fotografías mostraban una imagen poco habitual: la de una estrella del fútbol, una actriz ganadora del Oscar y uno de los actores españoles más prestigiosos del cine internacional compartiendo una noche de ocio y diversión.

Para Penélope Cruz, esta segunda visita al concierto confirma el entusiasmo que siente por el fenómeno musical que representa Bad Bunny. La actriz ya había disfrutado del espectáculo días antes y parece que la experiencia fue tan positiva que no dudó en repetir. La presencia de Javier Bardem también llamó especialmente la atención, ya que la pareja suele mantener una vida privada muy discreta y son escasas las ocasiones en las que se dejan ver en eventos públicos de carácter más informal.

La gira mundial Debí tirar más fotos está convirtiendo a Bad Bunny en el gran protagonista del inicio del verano en España. Tras llenar dos noches consecutivas el Estadio Olímpico de Barcelona, el artista aterrizó en Madrid con una serie histórica de conciertos en el Metropolitano. La enorme expectación generada ha provocado que miles de personas acudan cada noche al estadio, entre ellas numerosas celebridades del mundo del cine, la televisión, el deporte y las redes sociales. Por los conciertos del puertorriqueño ya han pasado rostros tan conocidos como Ester Expósito, María León, Paco León, Carmen Machi, Lola Lolita o el futbolista Lamine Yamal. Incluso la princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron recientemente al acudir a una de las actuaciones junto a varias amigas, disfrutando discretamente del espectáculo desde uno de los palcos del recinto.