Cari Lapique recuerda a su hija y a su marido tras su encuentro con el Papa: «La fe es lo que nos queda»

El pasado 8 de junio, el estadio Santiago Bernabéu se convirtió en un templo religioso para acoger la visita del Papa León XIV. Hasta allí, se desplazaron cerca de 70.000 personas, donde se encontraban muchos rostros conocidos de nuestro país, como por ejemplo Cari Lapique, una de las empresarias más reconocidas de la jet set española.

Tal y como se aprecia en las imágenes difundidas, Cari llegó a este multitudinario encuentro acompañada por dos de sus grandes apoyos: su hermana, Myriam Lapique, y su íntima amiga, Nuria González. Antes de acceder al campo del Real Madrid, la socialité aseguró ante los micrófonos de Europa Press que se trataba de «un día histórico» y que para ella era muy especial poder ver al Santo Padre en suelo español. Sin embargo, las declaraciones que más han emocionado han sido las que pronunció al término del acto, cuando hizo referencia a la importancia que ha tenido la fe en su vida tras la pérdida de su marido y de su hija Caritina, con tan solo 46 años.

«Ha sido precioso. Un mensaje muy emotivo y maravilloso», comenzaba a decir. En ese momento, los reporteros le señalaban a Cari que, hace tan solo unos días, su hija Carla Goyanes les confesó que el mayor legado que les había dejado su hermana Caritina era la fe. «Sí, yo creo que tener fe es un don, como lo he dicho muchas veces, es una suerte, es un privilegio y creo que te hace llevar las cosas malas que te ocurren en la vida mucho mejor. De hecho, yo era una de las cosas que admiraba más de mi hermana, por eso me apunté a EMAÚS, porque yo veía que después de lo de mi padre estaba como bien. […] La veía tan bien que yo quería alcanzar este nivel. Fue la que me empujó, aunque tengo que decir que no he llegado a su nivel todavía, no sé si lo llegaré, pero lo suyo es que era muy fuerte y no sabéis la de bien que hizo», dijo Carla. Unas palabras que han sido secundadas por su madre, quien ha confirmado que continúan siendo muy acérrimos a la religión y que es algo que les ha ayudado en este duro proceso. «La fe es muy importante. Es lo único que nos queda», apuntaba sin querer entrar en mayores detalles.

Para la ocasión, Cari Lapique ha lucido un vestido de silueta fluida muy veraniego que le ha ayudado a hacer frente a las altas temperaturas de la capital. La prenda está confeccionada con un estampado blanco con pinceladas azules y burdeos que ha querido acompañar con cinturón de rafia.