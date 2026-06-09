Andrés Pajares recibe el alta tras su ingreso de urgencia por neumonía

Andrés Pajares ya ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresado de urgencia en un hospital de Madrid a causa de una neumonía derivada de una complicación respiratoria, según ha trascendido en las últimas horas. El actor, una de las figuras más reconocidas de la comedia española, fue hospitalizado tras presentar fiebre alta y un empeoramiento de su estado de salud, lo que generó preocupación entre su entorno y sus seguidores. Durante su ingreso, su hija, Mari Cielo Pajares, transmitió mensajes de tranquilidad, asegurando que su padre se encontraba estable y respondiendo positivamente al tratamiento médico.

Tras varios días de evolución favorable, el intérprete ha abandonado el hospital y continuará su recuperación en casa, donde deberá seguir reposo y control médico. El alta médica supone un alivio para su entorno, que destaca la fortaleza del actor y su actitud positiva pese a los problemas de salud que ha arrastrado en los últimos años.

El susto se produjo a finales de la pasada semana, cuando el actor comenzó a encontrarse mal y presentó fiebre alta. La situación obligó a su entorno a actuar con rapidez y trasladarlo a un hospital madrileño, donde permanece bajo supervisión médica. Según ha trascendido, la afección respiratoria evolucionó hasta convertirse en una neumonía, una enfermedad especialmente delicada en personas de edad avanzada y que obligó a los médicos a extremar las precauciones.

Sea como fuere, lo cierto es que este nuevo episodio vuelve a poner el foco en el estado de salud de una de las figuras más populares de la comedia española, cuya carrera ha estado marcada por décadas de éxito en cine, teatro y televisión. En los últimos años, Pajares ha atravesado varios problemas médicos y diferentes intervenciones quirúrgicas, lo que ha incrementado la preocupación cada vez que ha tenido que ser hospitalizado. De hecho, este ingreso llega apenas unas semanas después de haber superado una nueva intervención quirúrgica relacionada con los graves problemas de espalda que arrastra desde hace años. En concreto, fue el pasado mes de abril, Andrés Pajares se sometió a su quinta operación de columna. Una dolencia que ha condicionado notablemente su calidad de vida durante los últimos años y que le ha obligado a pasar en varias ocasiones por el quirófano. Aun así, el actor afrontó aquella intervención con el optimismo que siempre le ha caracterizado.

A nivel familiar, el apoyo ha sido constante durante todo el proceso. Su hija Mari Cielo ha estado muy pendiente de su evolución, mientras que su esposa Juani ha sido una de las principales portavoces del entorno, transmitiendo mensajes de calma y destacando la fortaleza del actor. Ambos coinciden en que Pajares ha mostrado una actitud positiva y ganas de volver a la normalidad cuanto antes.

Durante los últimos años, Pajares ha optado por una vida mucho más discreta que la que mantuvo durante las décadas de mayor éxito profesional. Alejado prácticamente de los focos y de la actividad pública, ha centrado sus esfuerzos en disfrutar de la tranquilidad familiar y cuidar su salud. Una retirada progresiva que nada tiene que ver con la enorme popularidad que alcanzó durante décadas, cuando sus películas congregaban a millones de espectadores y su nombre era uno de los más conocidos de la industria cinematográfica española.