El socialista que puede relevar a Ábalos en el Congreso se hizo pasar por médico que curaba la ceguera

La lista socialista por la provincia de Valencia deja para suceder a José Luis Ábalos dos nombres que siembran más inquietud que seguridad. Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí y asesora del Grupo Socialista en la Diputación de Valencia, fue condenada por conducir ebria en 2021. Y quien la sigue, Bartolomé Nofuentes, regentaba a inicios de los años 90 una clínica de medicina natural y acupuntura. En agosto de 1991 el nombre del «doctor Nofuentes», como se le mencionaba en alguna publicación, saltó a las portadas, porque, supuestamente, había curado la ceguera de un empresario de 73 años que una década antes había perdido la visión, cuando un sifón le explotó en la cara.

Sin embargo, en el caso del «doctor Nofuentes», a pesar del milagro antes citado, el de devolver la visión a un invidente tras 10 años de ceguera, que previamente había pasado por destacados especialistas sin conseguir volver a ver, se da la circunstancia de que en sus currículos que aparecen en internet no figura que sea médico ni fisioterapeuta. Ni hay mención alguna a la acupuntura ni a la medicina natural. Tampoco hay mención a esa titulación de médico ni de fisioterapeuta en el perfil de Nofuentes de Linkedin. Esta última, una red social especializada, precisamente, en contactos entre profesionales.

Es más, el pasado verano, cuando se destapó la titulación fake del entonces alto comisionado de la DANA en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, José María Ángel Batalla, y hubo una revisión general de los currículos de los políticos, el de Bartolomé Nofuentes, concejal entonces del Ayuntamiento socialista de Quart de Poblet, tampoco figuraba en la página web del consistorio, como reflejaron entonces varios medios.

Como se ha dicho, Bartolomé Nofuentes saltó a las páginas de los periódicos en 1991. En concreto, el diario valenciano Las Provincias le dedicó un reportaje por recuperar la vista de un paciente, que vivía 10 años en una situación de ceguera absoluta. En ese reportaje, el «doctor Nofuentes» destacó que «nuestro paciente había perdido casi por completo la esperanza de volver a ver algún día». Para agregar a continuación que «lo cierto es que este caso también nos ha sorprendido a mi compañero Francisco Miralles y a mí. No somos magos, pero como reza el dicho popular, la naturaleza es sabia».

No obstante, según se desprende del artículo citado, Bartolomé Nofuentes no se encontraba del todo satisfecho con los resultados. Y manifestaba que, a mediados de septiembre de aquel año, el paciente habría recuperado la vista por completo.

Nada más se supo de aquel milagro médico. Y, paulatinamente, el rastro del Bartolomé Nofuentes médico o fisioterapeuta o experto en acupuntura fue desapareciendo para dar paso a otro perfil profesional muy distinto.

Entrado agosto de 2025, el diario Levante, destacaba que precisamente Bartolomé Nofuentes era el único concejal de Quart de Poblet que no había entregado su currículum. En aquellos momentos, habían transcurrido dos años desde las elecciones municipales de 2023. Tiempo sobrado para presentar el citado currículum.

A finales de ese mismo verano de 2025, sólo un mes después de esa publicación, Bartolomé Nofuentes presentó su renuncia como edil en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, tras 26 años como concejal, durante los cuales llegó a ser diputado provincial. Se fue por supuestas discrepancias con la alcaldesa de la localidad, Cristina Mora. La primera edil se enteró por la prensa de la dimisión, pero ella ya había perdido la confianza en él.

Entre tato, en 2024, Bartolomé Nofuentes había sido elegido presidente del Consejo Europeo de Partenalia, donde representaba a la Mancomunidad de l’Horta Sud. Partenalia es uno de los grupos de poder local más importantes. Y está compuesto por 25 miembros.

Ahora, Bartolomé Nofuentes puede ser diputado socialista en el Congreso. Si bien todo apunta a que finalmente será la alcaldesa de Llaurí que fue condenada por conducir ebria quien releve finalmente a Ábalos.