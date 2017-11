Quico Taronjí: “Una persona cuando pasa por una situación extrema cambia a mejor”

Uno de los aventureros que se ha pasado por el Maratón de palabras es Quico Taronjí. Además de presentador y periodista es capitán de yate.

El cántabro ha explicado que ha vivido situaciones límites “pero no tan límites como lo que están haciendo Javi Nieves y Javier Capitán” ha recalcado.

El presentador también ha publicado un libro Aislado. Entre sus páginas se lee un relato de aventuras. “Una ola partió parte de la embarcación y no podía hacer nada. El viento soplaba y el empuje de la ola podría echar por tierra toda mi aventura y, aún peor, volcarme frente a la costa lejana dejándome a merced del temporal”, ha contado Taronjí sobre su naufragio. “Por fin alcancé la costa. La realidad supera la ficción y me costó contarlo. Estuve a punto de morir”.

Cuando llegó a la costa Quico no podía andar, no sentía las piernas. “Me enterré en la arena para no morirme de frío durante toda la noche”, ha explicado el presentador de de Aquí La Tierra en La 1. “Una persona cuando pasa por una situación extrema como esta, cambia a mejor”: