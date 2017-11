Juan Gato: “La clave del Atlético es su físico y ahora el equipo no está bien”

El periodista Juan Gato ha venido al Maratón de entrevistas para hablar sobre su pasión: el deporte.

Gato es colaborador de COPEando, Estado Radio, El Golazo. “En ‘Punto Pelota’ con Pedrerol hicimos varios maratones de 24 horas. La verdad es que hay momentos de pasarlo mal pero después merece la pena”, ha explicado el periodista.

Con el Atlético en el corazón, Gato se ha sincerado.”El Atlético de Madrid está mal. Al tener tanto tiempo el mismo entrenador hace que las cosas, el juego se haga previsible. El Club no ha podido fichar durante demasiado tiempo y eso es un problema. El Atlético es ahora quién es gracias a Simeone pero ya los rivales saben cómo va a actuar. El Atlético es intensidad, lucha sin violencia, pero la edad no perdona y deteriora el equipo. El Atlético parece que está en crisis pero no es así. La clave del Atleti es su físico y ahora el equipo no está bien. Además de su físico, la debilidad mental se nota”.

A día de hoy, hay mucha gente que no percibe el Atlético de Madrid sin Cholo Simeone. “Lo bueno que tiene este equipo es el slogan de: nunca dejes de creer. “