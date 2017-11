Ana Sierra, sexóloga: “El órgano sexual más importante es el cerebro”

Al Maratón de palabras no podía faltarle una sexóloga, psicóloga. Ana Sierra ha llegado más allá de las 3.00 de la madrugada para explicar sus técnicas de terapia psicológica sexual.

Sierra ha escrito un libro que lo ha publicado este mes de noviembre. Conversaciones secuales con mi abuela. Una divertida guía de mindfulsex para todos donde cuenta la experiencia de tener a su abuela como clienta o ‘conejilla de indias’. “Mi abuela vivió la época de culpa y después llegó el destape. Después, tiene una nieta sexóloga”, ha explicado. “Mi abuela estaba encantada de hablar conmigo de estas cosas y que viviéramos otra época en la que decidieras con quien estar y cuando. Le hubiera gustado vivir nuestra época, fuera de represiones sexuales”. “Ella fue mi primera paciente y nunca antes había hablado de sexualidad”.

“La edad solo es un número, la actitud y la sexualidad puede estar en tu vida siempre aunque no utilices tus genitales. El órgano más importante sexual es el cerebro“, ha contado Sierra.

La sexóloga también ha hablado del Mindful, que significa conciencia plena, estar presente. Y el Mindfulsex es estar con la sexualidad plena. “La sexualidad siempre está presente.

“Todo en la vida es placer, si quieres“. Para explicar esto, Sierra ha puesto este ejemplo: “Cuando vamos a beber agua porque tenemos sed. Cogemos el vaso desde la necesidad. Vamos a beber agua pensando que es el agua la que desea entrar en nosotros. Ahí está la sensibilidad, el deseo. Con esto se consigue aumentar la autoestima”.

Sobre la salud sexual, Ana Sierra dice que el mayor problema en la actualidad es el estrés en las parejas. “Pensamos mucho en la media naranja. Y cuando algo no encaja en la pareja ya piensas que todo está fallando y no es así. Hay una serie de mitos y tabúes que hacen daño”.

No hay una sexualidad, hay sexualidades. “La sexualidad es diferente en cada persona. Cada persona es diferente para aconsejar a cada persona. La diversidad es maravillosa”.

El mundo de las app de pareja, internet… “hace que la sexualidad vaya cambiando. Hay personas que no tienen contacto con otras personas y ayuda. Pero no recomendaría que todas las personas busquen pareja a través de esta nueva metodología. Hay que tener trabajada la capacidad de frustración. Hay que tomarlo con filosofía, no bajar la autoestima”, ha contado la sexóloga y coach.

Sierra también dirige y presenta Sexualiza2 en Miamitv.es, un programa sobre sexualidad de emisión internacional. Se realizan entrevistas desde “nuestra cama de agua”, ha recalcado Ana.