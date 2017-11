Carla Antonelli: “Solo el 15% de los casos de abusos sexual a menores llega a la Fiscalía”

Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamble de Madrid y Responsable de Familias, Menores, Trans, y LGTBI no se ha perdido la charla con Javi Nieves y Javier Capitán.

“En la Asamble de Madrid se están dando situaciones de mucha tensión. Lo peor es que el mensaje que transmiten los medios es ese: la bronca, y no los temas a debatir”, ha señalado la política. “Todo queda tapado por la singularidad”.

En cuanto al LGTBI ha señalado que el grupo parlamentario socialista está luchando por mejorar el colectivo con una nueva normativa de respeto. “No se ha hecho nada desde hace dos años que fue cuando se votaron esta leyes. Todavía queda mucho camino por andar”.

“El bullying, los abusos sexuales infantiles que no se saben detectar a tiempo, no hay formación al profesorado. Solo un 15% de los casos que se denuncian llegan a la Fiscalía. Los colegios no suelen denunciar de primeras”, ha explicado Antonelli.

“Yo vengo del activismo y de la defensa del LGTBI, junto a Pedro Zerollo. Me propusieron que también llevara temas de familia y menores y lo acepté”.