2018 marcará un récord para las emisiones de CO2

Aunque el ser humano está cada día más concienciado con el cambio climático y la necesidad de respetar el medio ambiente, todavía no se está logrando un cambio significativo en el modelo productivo y de consumo. Efecto de ello es saber que 2018 marcará un nuevo récord para las emisiones de CO2.

Así se desprende de un nuevo estudio realizado por la Universidad de East Anglia junto con la iniciativa Global Carbon Project, que acaba de publicar su informe advirtiendo que en 2018 las emisiones habrán aumentad un 1,6% respecto a 2017 como mínimo, aunque podrían superar el 2% de seguir a este ritmo.

Sin duda, es necesario reducir este nivel de emisiones que está estropeando el planeta a ritmo acelerado y está causando una aceleración del cambio climático y el calentamiento global que se debe, básicamente, a un aumento cada día mayor del uso del gas, el petróleo y el carbón.

Las emisiones de CO2 marcarán récord en 2018 pese a los esfuerzos por reducirlas

Curiosamente, aunque se está trabajando en el desarrollo de tecnologías de baja emisión para vehículos y producción, por ejemplo, no se está logrando luchar claramente frente a la reducción de emisiones, ya que, no solo no bajan, es que no dejan de subir, por lo que no se cumplirá el objetivo de limitar el calentamiento global no más allá del crecimiento de 2 grados.

Es cierto que desde 2010 se ha logrado que las emisiones procedentes de combustibles fósiles se reduzcan, ya que durante la primera década del siglo XXI subían a un ritmo del 3% por año, siendo ralentizados y estabilizados entre 2014 y 2016.

Sea como fuere, aunque el crecimiento no es tan elevado como hace una década, este no se ha detenido, por lo que es obvio que las medidas para reducir emisiones han de ser más agresivas y efectivas.

Sin embargo, la demanda global de energía no deja de crecer, por lo que por más que se realizan esfuerzos para reducir la dependencia del carbón, no se están logrando resultados objetivos y reales.

Esta labor debería ser cosa de todos los países, sin embargo, algunos como China, que sí tomó en serio la reducción de emisiones entre 2014 y 2016, han de volver a la senda de la moderación. Y eso, por no hablar de EEUU, que en 2017 ha aumentado sus emisiones en un 2,5%.

Sin duda, las grandes potencias económicas mundiales deberían estar a la cabeza de este cambio. Esperemos que pronto se pongan a ello por el bien de todos.