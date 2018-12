El Curiosity de la NASA ha encontrado una misteriosa piedra brillante en Marte

El Curiosity de la NASA sigue haciendo un gran trabajo en Marte, y ahora podríamos decir que su labor está siendo brillante, ya que acaba de localizar una extraña piedra que no encaja en la orografía del planeta rojo. Veamos de qué se trata.

De momento, el vehículo Curiosity lanzado por la NASA hace años para explorar Marte está surcando una zona de la superficie marciana conocida como Vera Rubin, bautizada así en honor a la gran científica del mismo nombre.

Sin embargo, la curiosidad, nunca mejor dicho, se ha despertado entre los astrónomos de la misión gracias al descubrimiento último del equipo. Nunca se había observado una piedra tan brillante y misteriosa sobre la superficie del planeta rojo.

Cómo es la piedra brillante hallada en Marte por el Curiosity de la NASA

Esta misteriosa piedra no solo es llamativa por su brillo especial, además, también es excepcionalmente lisa, algo muy extraño, dada su ubicación en el mundo marciano donde no solo no abundan estas rocas, todavía no se había localizado ninguna allí.

Así pues, los responsables de la misión de la NASA y de la propia agencia han sido picados en su curiosidad. De hecho, el Curiosity está procediendo al análisis químico de la roca para desentrañar este curioso misterio.

Ahora bien, si estás lanzado en picado sobre las teorías de la conspiración y la existencia de marcianos o extraterrestres ancestrales en Marte, estás equivocado, ya que, a tenor del brillo y la forma, lo más probable es que sea un pedazo de meteorito, pues concuerda perfectamente con la explicación.

Hasta ahora, el vehículo ha localizado varios trozos de meteorito en la zona que examina en Marte, aunque no con el brillo que posee este, de ahí que la curiosidad haya sido despertada sobremanera.

De momento, los técnicos de la NASA han bautizado a la roca como Little Colonsay, en expensas de que sepamos algo más sobre el análisis de la piedra.

Recordemos que el vehículo Curiosity va bien equipado científicamente hablando gracias a su láser, su espectrógrafo y su cámara. Es decir, se puede considerar como un laboratorio químico autónomo que se maneja y se mueve desde la distancia.

En espera de saber más sobre el hallazgo, una vez más Marte nos demuestra que guarda muchos más misterios de los que sabemos y de lo que creemos conocer. Esperemos ir poco a poco desvelando uno a uno para ver si un día puede ser una zona colonial terrestre.