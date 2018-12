¿Cuándo existirá una vacuna contra el sida?

No se puede poner una fecha para saber cuándo habrá una vacuna contra el sida que sea efectiva y que realmente pueda prevenir o curar esta cruel y dura enfermedad. Eso sí, los estudios avanzan en la buena dirección.

Sea como fuere, los expertos y especialistas se están centrando más en cuidados paliativos que mantengan a raya la enfermedad, ya que, a corto plazo, no es viable pensar en un método que pueda acabar con el problema.

Sin embargo, comienza a haber estudios y casos aislados que han mostrado una remisión total de virus, pese a que son una gran minoría entre los aproximadamente 37 millones de personas infectadas con el VIH en todo el mundo.

Las primeras pruebas de una vacuna contra el sida exitosa

Sea como fuere, en la lucha contra los 1,8 millones de contagios nuevos que hay cada año en el mundo con el sida, un equipo de investigadores ha publicado en la revista especializada The Lancet unos resultados esperanzadores que podrían suponer que estamos más cerca de una solución de lo que podríamos creer.

Durante 48 semanas, suministraron dosis de vacuna a 393 adultos entre 18 y 50 años de diversos países africanos, de EEUU y Tailandia que no estaban infectados con el virus. Sea como fuere, la vacuna provocó una respuesta poderosa del sistema inmunitario contra algunas cepas del VIH.

No existe garantía alguna de que la vacuna sea 100% efectiva, pero la segunda fase aspira a lanzar una nueva prueba entre 2600 mujeres de África Austral para saber si se puede considerar este experimento como positivo o una falsa esperanza.

Sea como fuere, es una etapa importante, pues se podría conseguir una respuesta inmune al VIH, aunque no quiere decir que pueda proteger totalmente a los humanos de este peligroso virus.

Además, hemos de recordar que la finalidad de las vacunas es la protección. Es decir, protegen a los seres humanos de enfermedades como la varicela o la poliomielitis.

A día de hoy, no solo no hay vacuna que prevenga el VIH, tampoco se puede curar por este método. No obstante, sí que existen vacunas recomendables para personas infectadas con el virus o que son seropositivas, pero para ello, se ha de saber su edad, situación particular y vacunaciones previas. Es decir, se ha de hacer un estudio personalizado y concienzudo antes de nada para conocer los factores relacionados con el VIH en cada caso particular, por lo que es mejor contactar con expertos antes de hacer nada.