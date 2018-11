En una nueva entrevista, se confirma que Elon Musk viajará a Marte personalmente, aunque no ha dado pistas sobre si querrá acabar sus días allí o no. Aun así, no sería la primera vez que dice que quiere vivir en Marte o que se mudará al planeta rojo.

Según algunos expertos de la NASA y otras agencias espaciales del mundo, el plan de Musk para colonizar Marte durante la próxima década es demasiado precipitado y hace aguas por todas partes, dado que la tecnología de que disponemos actualmente no es suficiente para dar este paso tan pronto.

Aun así, el dueño de SpaceX, su compañía privada aeroespacial, ha confirmado nuevamente que irá en persona al planeta rojo a trabajar, tal y como harán todos los colonos que se embarquen en esta arriesgada misión, como él mismo ha comentado.

Elon Musk viajará a Marte a trabajar

Musk confirma que hay muchas posibilidades de que él sea uno de los primeros exploradores en pisar Marte, y ello, pese a que es consciente de los muchísimos riesgos que tendrá que correr. Pero es su deseo y sueña con ser uno de los integrantes de las primeras misiones tripuladas que se marchen hasta el planeta rojo.

De momento, según ha confirmado Musk, hay varios millonarios que desean volar hasta Marte. Sin embargo, como el empresario sudafricano afirma, un viaje así cuesta varios cientos de miles de dólares por persona y, además, una vez allí, habrá poco tiempo para el ocio, ya que todo está enfocado para trabajar en la preparación de la colonia y la supervivencia.

Las posibilidades de morir en Marte son muy elevadas, mucho más altas que en la Tierra. Así que todo en esta travesía estará enfocado en la construcción de la base para que se logre lo antes posible un entorno habitable.

Las diversas fases de la misión comenzarían en 2022, cuando llegaría la primera nave con carga a Marte para confirmar si hay recursos de agua suficientes, para explorar las zonas y comenzar a instalar infraestructuras para proveer de energía.

Sobre 2024 o 2025, ya podrían viajar los primeros colonos. Estos acabarían el trabajo comenzado dos años antes para crear una base operativa que pueda ser habitable y autónoma.

En 2028, ya podría haber una colonia estable en Marte que se pueda abastecer con los recursos propios del planeta y la ayuda que reciba de la Tierra. ¿Será Elon Musk uno de esos habitantes? Hay que esperar una década para tener la respuesta final.