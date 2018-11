Cómo puede un gato asearse con la lengua según la ciencia

La ciencia investiga todo, incluso aquello que suena muy curioso. Y es que, ¿te imaginas por las mañanas lavándote con la lengua en lugar de bajo la ducha? Pues ahora, un equipo de investigadores se ha preguntado cómo puede un gato asearse con la lengua, y la respuesta es peculiar.

El estudio, que ha sido publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra que los mininos, cuando no están durmiendo, cosa que hacen durante unas 14 horas al día, se pasan la lengua por todo el cuerpo lamiéndose para eliminar restos de suciedad, refrescar su pelo e incluso expulsar pulgas.

Pero, ¿es posible hacer todo esto solo con la lengua? Para un gato sí, ya que este órgano va equipado con centenares de pequeñas espinas puntiagudas curvadas en la misma dirección hacia donde mueve la lengua, que reciben el nombre de papilas, y que son las encargadas de la limpieza.

Estas papilas son finas estructuras compuestas de una cavidad vacía sobre su punta, que es la clave del aseo de los mininos. Y esto ha quedado ahora demostrado en este nuevo estudio.

Hasta ahora, sabíamos que aquellos gatos que no se asean sufren una notable proliferación de pulgas en su piel y pelo. También se habían descubierto estas papilas microscópicas en su lengua.

Pero, lo que no sabíamos hasta hoy es que las puntas vacías de estas papilas eran las responsables del aseo felino gracias a sus constantes lametones en cada rincón del cuerpo del animal.

Estas cavidades tienen forma de U y están encargadas de la recogida de saliva de la boca del felino que luego es distribuida por todo el pelo del animal a base de lengüetazos.

Además, en el estudio se afirma que cada una de estas curiosas cavidades es capaz de recoger hasta 4,1 microlitos de saliva, el equivalente a una décima parte de una sencilla gota de colirio.

Y así, de esta manera tan fácil, el gato se asea a base de lametones que, además, con cada uno de ellos, permite al felino depositar un 50% de fluido sobre su pelo, lo que le sirve para refrescarse y para regular su temperatura corporal.

No obstante, ciertas especies, como el gato persa, por su abundante y largo pelo, tienen más problemas de acicalamiento, ya que las gotas de las papilas no alcanzan la piel, donde se disuelven los aceites y materiales para un aseo completo.