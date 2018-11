Tres asteroides han pasado a pocos kilómetros de la Tierra

Aunque no han llamado mucho la atención, la NASA alertó hace poco que tres asteroides pasarían a pocos kilómetros de la Tierra. No obstante, la noticia no fue a mayores, puesto que no eran peligrosos y no se quería levantar excesiva alarma social.

Desde la agencia aeroespacial norteamericana, no obstante, se pidió que se mantuviera la calma, puesto que no había peligro alguno, y de hecho no pasó nada y quien no sabía de este hecho sigue igual, con su vida sin que nada la trastoque.

Cada uno de estos tres asteroides tenían entre 10 y 30 metros de longitud aproximadamente, siendo bautizados como 2018 VS1, 2018 VR1 y 2018 VX1.

Cómo son estos tres asteroides que se acercaron a nuestro planeta

Pero, aunque se hable de tres asteroides y se piense en ellos como un grupo relativamente unido, la realidad es que no era así en absoluto, ya que cada uno llevaba su propia trayectoria y rumbo.

En primer lugar, tuvimos a 2018 VX1, que fue el que más cerca pasó de nuestro mundo. No se sabe con exactitud el tamaño, pero ronda las cifras que hemos aportado, y se aproximó a unos 400.000 kilómetros de la Tierra, sin peligro alguno, como podemos suponer a estas alturas.

Por otro lado, tenemos a 2018 VS1, de entre 12 y 25 metros de tamaño. Este fue el segundo más próximo, y no se acercó menos de un millón de kilómetros, así que era todavía menos peligroso que el anterior.

Y, finalmente, el que podía ser más grande, cuyo tamaño se aproximaría a unos 30 metros de longitud, llamado 2018 VR1, pero que también fue el más alejado de los tres, pasando a más de 4 millones de kilómetros, por lo que, en realidad, era el menos peligroso de todos ellos.

Así pues, los tres asteroides pasaron relativamente cerca de la Tierra si pensamos en cifras astronómicas, aunque para nosotros puedan parecer muchos kilómetros. No obstante, ni siquiera rozaron nuestro mundo y tampoco estaban tan próximos como lo está la Luna, por ejemplo.

Este tipo de acercamientos es llamado por la NASA como aproximaciones cercanas, y no suelen ser detectados antes de pasar por aquí, sino que más bien se hace una vez han atravesado las proximidades de este mundo. De hecho, según confirma la agencia espacial, solo el 30% de ellos se detecta al menos una semana antes de acercarse, siendo únicamente el 3% el que se sabe un año antes. El 14% se descubre 24 horas antes y más del 50% una vez han pasado.