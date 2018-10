Sale a la luz el último estudio de Stephen Hawking

Al parecer, el gran genio de la astrofísica era capaz de trabajar en diversas líneas de manera simultánea. Por eso no es extraño que ahora salga a la luz el último estudio de Stephen Hawking en el que trabajaba, ya que, al parecer, eran varios los que dejó incompletos al morir.

Además, este estudio en particular fue uno de los que llevó a cabo durante gran parte de su carrera científica. No obstante, no fue acabado hasta marzo, hecho del que se encargaron sus colegas colaboradores, y es ahora cuando se hace público.

Han pasado siete meses desde la muerte del gran físico teórico de nuestro tiempo. Pero sus compañeros de la Universidad de Cambridge han dado punto final al gran estudio del genio relativo a los agujeros negros, campo en el que fue más reconocido a nivel mundial.

Entre los colaboradores de Hawking, destaca Malcolm Perry, que ha sido el encargado de finalizar el trabajo que supuso más de 40 años de investigación por parte del genio británico.

El último estudio de Stephen Hawking

El ensayo lleva por nombre Black Hole Entropy and Soft Hair, y, aunque parezca sorprendente, tiene que ver con una curiosa relación entre la entropía en los agujeros negros y un fenómeno que Hawking llamó pelos finos y delgados.

La vida investigadora de Hawking se relacionó siempre con el estudio de los agujeros negros que comenzara Albert Einstein en 1915. El genio alemán, en su Teoría de la Relatividad, afirmaba que la geometría espacial era afectada por la materia, por lo que su visión del campo gravitatorio se definía como relativista.

60 años después, un joven Hawking argumentó y añadió a los estudios de Einstein la confirmación de que también los agujeros negros tenían temperatura.

En este trabajo que parece ser bastante importante y que podría cambiar la visión actual de los agujeros negros, también han trabajado físicos de Cambridge y Harvard, como han sido Andrew Strominger y Sasha Haco.

Entre todos, al parecer, han podido registrar un elemento que antaño se creían que eran fotones, pero que podrían ser los llamados soft hair. Así pues, este descubrimiento podría ser capaz de explicar la paradoja de la gran fuerza gravitacional de los agujeros negros.

Es fantástico que, incluso después de haberlo perdido, un gran investigador como Stephen Hawking siga tan vivo y presente entre nosotros gracias a sus teorías atrevidas que fueron capaces de cambiar la forma en que vemos el mundo y el universo actualmente.