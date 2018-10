Por qué se debería destruir un mensaje extraterrestre

Son miles los científicos y astrónomos que están deseando encontrar una mínima pista real de la existencia de vida alienígena, si es inteligente, mejor. Sin embargo, hay otros especialistas que están en contra de esta idea, y que opinan que deberíamos destruir un mensaje extraterrestre hipotético que llegase a la Tierra. Veamos por qué.

No olvidemos que estos astrónomos que avisan de la peligrosidad de un contacto extraterrestre, uno de ellos de nombre Michael Hipke, no anuncian nada que no avisase en vida el gran Stephen Hawking, que comparaba una relación con alienígenas con la llegada de los europeos a América. La civilización superior tecnológicamente hablando siempre acaba perjudicando a la inferior.

Además, Hipke no está solo en esto. También tiene el apoyo de John G. Learned. Ambos han realizado un estudio llamado Interstellar communication: IX. Message decontamination is imposible. Traducido, vendría a afirmar que no podemos descontaminar un mensaje interestelar, por lo que la mejor solución sería ignorarlo o destruirlo, algo que creemos que no harán ni nuestros gobiernos ni nuestros científicos.

Y es que ninguno de los dos astrónomos cree que las organizaciones que se dedican a buscar vida extraterrestre, como el Instituto SETI, puedan asegurar que las intenciones de una civilización avanzada e inteligente sean buenas para con los humanos.

Por qué destruir un mensaje extraterrestre

Así las cosas, y ante la duda, estos dos astrónomos consideran que acabar con mensajes alienígenas es la mejor opción, ya que no hay razón alguna para creer que una civilización extraterrestre avanzada sería benevolente con los humanos y con la Tierra.

Tanto Hipke como Learned afirman que nos mueve la curiosidad y que somos un poco idealistas en este respecto. Sin embargo, ambos creen que un posible contacto alienígena acabaría más bien como ha pasado hasta ahora en la historia humana entre dos culturas diferentes donde una está más avanzada tecnológicamente que la otra. Es decir, lo más probable sería que el desenlace fuese trágico y que los terráqueos saliésemos muy mal parados.

Para explicar esta conclusión, ambos consideran que un mensaje extraterrestre llegaría contaminado a la Tierra. Para ello, establecen la teoría de la relatividad especial. Y es que, como es imposible viajar más rápido que la luz, podría ser que los extraterrestres tuvieran interés en nuestro planeta, pero no en quien vive en él. O sea, que estarían preparando un viaje para invadirnos en realidad, y tal vez lo que envían es un mensaje letal para acabar con nosotros y tener nuestro mundo a su entera disposición.