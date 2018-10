¿Hemos detectado la primera exoluna de la historia?

Era cuestión de tiempo, aunque este hallazgo todavía no está confirmado y no se puede decir a ciencia cierta que ya se ha detectado la primera exoluna. Sin embargo, hoy, con unos 4000 planetas extrasolares encontrados y confirmados, no es extraño que vayan apareciendo en nuestros descubrimientos sus lunas.

Durante más de 20 años, el telescopio espacial Hubble ha permitido abrir una pequeña ventana al vasto universo que nos rodea. Gracias a este ingenio de la NASA, hemos descubierto que el Sistema Solar no es único, de hecho, es algo habitual que las estrellas estén acompañadas de planetas.

Solo Júpiter, el gigante gaseoso del Sistema Solar, tiene casi 100 lunas que hayamos detectado hoy en día. ¿Es raro pensar que ahí afuera, donde hay miles, millones y billones de planetas, estos no tendrán satélites naturales orbitando? Sin duda, sería una temeridad tremenda hablar en esos términos.

Y ahora, a la vista de un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances, ya tenemos la primera candidata a convertirse en exoluna confirmada por medio de un satélite que orbita su planeta anfitrión a unos 8000 años luz de la Tierra.

La primera exoluna de la historia

De momento, solo se cuenta con observaciones y datos convincentes, aunque habrá que estudiar detalladamente las informaciones para alcanzar una confirmación total.

Y es que esta luna sería de un tamaño anormalmente grande, ya que tendría un diámetro parecido al de Neptuno, cuatro veces más grande que la Tierra. Si miramos en el Sistema Solar, con los 200 satélites ya descubiertos, vemos que ninguno se aproxima siquiera al radio de nuestro mundo, ni siquiera al de Marte, más pequeño que nuestro planeta.

Sin duda, si se confirma este espectacular descubrimiento, no solo sería la primera luna localizada fuera del Sistema Solar, también sería un terreno excepcionalmente útil para investigar el desarrollo de sistemas planetarios, incluyendo el nuestro.

También podría ser objeto de investigación capaz de poner patas arriba el hecho de saber cómo se forman los satélites alrededor de un planeta.

Por cierto, el planeta anfitrión de esta luna sería Kepler 1625b, un gigante gaseoso que tiene el tamaño de Júpiter y que presenta anomalías intrigantes en su tránsito alrededor de su estrella, de ahí el hecho de que pueda tener esta inmensa exoluna.

Esperemos que este maravilloso hallazgo se confirme y sea solo el primero de las muchas lunas que están por descubrirse ahí afuera.