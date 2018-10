Los peligros científicos de no tomar vacaciones

No tomar vacaciones nunca es realmente peligroso para ti. Así que, si no quieres correr riesgos y poner tu salud en un punto peligroso, lee qué dice la ciencia al respecto y toma buena nota.

El estudio ha sido llevado a cabo por especialistas de la Universidad de Helsinki. En el mismo se afirma que las personas que no toman vacaciones o descansan demasiado poco tienen un riesgo mayor de morir por culpa de las enfermedades del corazón más graves.

Lo más curioso de este hallazgo es que se encontró por casualidad. Y es que el equipo investigador buscaba demostrar la necesidad y los beneficios de disfrutar de hábitos recreativos durante la rutina diaria.

Para ello, reunieron a más de 1000 empleados voluntarios de mediana edad entre los años 1974 y 1975 y que tuvieran antecedentes y propensión a enfermedades cardiovasculares de forma genética por culpa de la diabetes, la hipertensión…

Resultados sorprendentes que muestran la necesidad de tomar vacaciones

Para continuar con el estudio, se dividieron a los voluntarios en dos grupos. El primero tendría dos semanas de vacaciones anuales, pero se compensaba con estimulación hacia el deporte, con más tiempo para la hora de comer, con ánimos para tener hábitos de vida saludables, etc.

El segundo grupo no fue incentivado hacia las buenas costumbres saludables, pero gozó de al menos un mes completo de vacaciones, aunque no practicaba deporte y no fue animado a tener una mejor alimentación, etc.

El resultado fue realmente sorprendente. El primer grupo, pese a tener menos vacaciones, mostraba niveles muy saludables de colesterol y glucosa. Sin embargo, había más muertes por culpa de los problemas cardiovasculares si se comparaban con el segundo grupo. Corría el año 1989.

Ante estos resultados tan sorprendentes, ampliaron el estudio hasta el año 2014. En este lapso de tiempo se decidió añadir voluntarios de menor edad, puesto que algunos del inicio de la investigación estaban próximos a la jubilación.

Nuevamente los resultados fueron claros. Por más que se estimulase a los empleados durante su tiempo de rutina, nada compensaba las vacaciones. El segundo grupo presentaba promedios de hasta un 37% menos de estrés, e incluso mostraba mayor esperanza de vida.

Por muy saludable que sea el estímulo de vida, la sobrecarga de trabajo no es compensada. Solo unas largas vacaciones pueden reducir el exceso de estrés. Así que ya sabes, es el descanso largo lo que realmente te hará más feliz, por duro que sea tu empleo. No lo olvides.